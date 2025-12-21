Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, bugün saat 20.00’de RAMS' Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.
Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka görev yapacak. Saka'ya AVAR'da Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.