Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, bugün saat 20.00’de RAMS' Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

KOLTUKTA SARPER BARIŞ SAKA OLACAK

Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka görev yapacak. Saka'ya AVAR'da Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.