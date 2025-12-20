Eyüpspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Ferhan Kestanlıoğlu oldu!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Bu müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ferhan Kestanlıoğlu oturacak, AVAR'da da Serkan Çimen eşlik edecek.