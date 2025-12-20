Doğalgaz faturası yüksek gelenler dikkat! Meğer kombideki o kritik ayar faturaları düşürüyormuş

YOĞUŞMA MANTIĞI VE 50 DERECE SINIRI

Yeni nesil kombilerin neredeyse tamamı "tam yoğuşmalı" olarak satılıyor. Bu cihazların espirisi, atık gazın içindeki su buharını yoğunlaştırarak enerjiye dönüştürmesi ve bunu ısıtmada kullanmasıdır. Ancak bu sistemin çalışabilmesi için kombinin "Dönüş Suyu Sıcaklığı"nın 55 derecenin altında olması gerekir.

Eğer siz havalar çok soğudu diye kombi kazan sıcaklığını 60, 65 veya 70 dereceye ayarlarsanız, kombi yoğuşma yapamaz. Yani cihazınız, son teknoloji bir kombi gibi değil, 20 yıl önceki standart bir kombi gibi çalışır ve %15-20 daha fazla yakıt tüketir. Ustaların önerdiği "Altın Oran" ise kazan sıcaklığının maksimum 50 derecede tutulması, evin ısınmıyorsa kombi derecesini artırmak yerine petek metrajının veya izolasyonun gözden geçirilmesidir. Kombiyi 40-50 derece bandında çalıştırmak, cihazın sürekli "tasarruf modunda" (yoğuşma yaparak) çalışmasını sağlar.