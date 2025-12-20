Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Doğalgaz faturası yüksek gelenler dikkat! Meğer kombideki o kritik ayar faturaları düşürüyormuş

Aralık 20, 2025 12:00
1
Doğalgaz faturası yüksek gelenler dikkat! Meğer kombideki o kritik ayar faturaları düşürüyormuş

Kış aylarında kabaran doğalgaz faturaları hane bütçesini zorlarken, kombi üzerinde yapılan basit bir "modülasyon" ayarının tüketimi ciddi oranda düşürdüğü ortaya çıktı. Genellikle servislerin kurulum sırasında standart ayarlarda bıraktığı, ancak bilinçli kullanıcıların mutlaka değiştirmesi gereken o sıcaklık dengesi, peteklerin daha uzun süre ılık kalmasını sağlarken sayacın dönüş hızını yavaşlatıyor. İşte kombi ustalarının fısıldadığı, faturayı hafifleten o ince detaylar.

2
Türkiye

Aralık ayının gelmesiyle birlikte evlerdeki en büyük gündem maddesi yine ısınma giderleri oldu. Pek çok kullanıcı, kombisini "ekonomik" kullandığını zannederken aslında faturasını kendi elleriyle şişiriyor. "Ev ısınsın ama fatura az gelsin" denklemini çözmeye çalışanlar genellikle kombiyi sürekli açıp kapatma veya petekleri kısma yoluna gidiyor. Ancak ısı mühendislerine göre, halk arasında doğru bilinen bu yöntemlerin çoğu, fizik kurallarına aykırı olduğu için ters tepiyor. Özellikle yoğuşmalı kombi teknolojisine sahip evlerde, su sıcaklığı ayarında yapılan kritik bir hata, cihazın en büyük özelliği olan "yoğuşma verimini" devre dışı bırakıyor. Bu yazımızda, kombinizin gizli potansiyelini ortaya çıkaracak ve cüzdanınızı rahatlatacak teknik tüyoları derledik.

3
YOĞUŞMA MANTIĞI VE 50 DERECE SINIRI

YOĞUŞMA MANTIĞI VE 50 DERECE SINIRI

Yeni nesil kombilerin neredeyse tamamı "tam yoğuşmalı" olarak satılıyor. Bu cihazların espirisi, atık gazın içindeki su buharını yoğunlaştırarak enerjiye dönüştürmesi ve bunu ısıtmada kullanmasıdır. Ancak bu sistemin çalışabilmesi için kombinin "Dönüş Suyu Sıcaklığı"nın 55 derecenin altında olması gerekir.

Eğer siz havalar çok soğudu diye kombi kazan sıcaklığını 60, 65 veya 70 dereceye ayarlarsanız, kombi yoğuşma yapamaz. Yani cihazınız, son teknoloji bir kombi gibi değil, 20 yıl önceki standart bir kombi gibi çalışır ve %15-20 daha fazla yakıt tüketir. Ustaların önerdiği "Altın Oran" ise kazan sıcaklığının maksimum 50 derecede tutulması, evin ısınmıyorsa kombi derecesini artırmak yerine petek metrajının veya izolasyonun gözden geçirilmesidir. Kombiyi 40-50 derece bandında çalıştırmak, cihazın sürekli "tasarruf modunda" (yoğuşma yaparak) çalışmasını sağlar.

4
GECE KAPATIP SABAH AÇMAK TASARRUF MU?

GECE KAPATIP SABAH AÇMAK TASARRUF MU?

Kullanıcıların en sık düştüğü tuzaklardan biri de gece yatarken veya işe giderken kombiyi tamamen kapatmaktır. "Evde yokum, neden boşuna yansın?" mantığı ilk bakışta doğru gibi görünse de, evin yapı fiziği buna izin vermez. Siz kombiyi kapattığınızda, sadece evin içindeki hava değil, duvarlar, zemin ve eşyalar da soğur.

Akşam eve gelip kombiyi açtığınızda, cihaz evi eski sıcaklığına getirmek için "tam kapasite" çalışmaya başlar. Soğuyan duvarları tekrar ısıtmak için harcanan enerji, kombiyi gün boyu düşük ayarda (örneğin 35-40 derecede) açık tuttuğunuzda harcayacağınız enerjiden çok daha fazladır. Mühendisler bunu "Otoyolda gaza köklemek" ile "Sabit hızla gitmek" arasındaki farka benzetiyor. İdeal olan, kombiyi kapatmak değil, "Gece Modu"na veya düşük bir ısıya alarak evin ısı kütlesini korumaktır.

5
ODA TERMOSTATININ YANLIŞ KONUMLANDIRILMASI

ODA TERMOSTATININ YANLIŞ KONUMLANDIRILMASI

Tasarruf etmek için oda termostatı kullananların yaptığı en büyük hata, termostatı yanlış odaya veya yanlış yere monte etmektir. Termostat, evin en çok kullanılan ve ısınması en zor olan odasına (genellikle salon) konulmalıdır. Ancak termostat, doğrudan güneş alan bir yere, peteğin hemen yanına veya televizyon gibi ısı yayan cihazların yakınına konulursa "yalancı sıcaklık" algılar.

Örneğin, salonunuz aslında 20 derecedir ama termostat güneş vurduğu için 24 derece ölçer ve kombiyi kapatır. Akşam güneş gittiğinde ev buz gibi olur ve kombi panikle çalışmaya başlar. Termostatın doğru konumu, yerden yaklaşık 1.5 metre yukarıda, hava sirkülasyonunun olduğu ancak rüzgar almayan bir iç duvardır. Ayrıca termostat ayarını 1 derece düşürmek (örneğin 23 dereceden 22'ye çekmek), toplam faturada %7'ye varan tasarruf sağlar.

6
PETEKLERİN ÖNÜNÜ KAPATMAK VE PERDE HATASI

PETEKLERİN ÖNÜNÜ KAPATMAK VE PERDE HATASI

Teknik ayarlar kadar ev dekorasyonu da faturayı etkiler. Türk evlerinde sıkça görülen uzun perdeler, peteklerin üzerini örterek ısının odaya yayılmasını engeller. Isınan hava perdenin arkasında hapsolur ve sadece camı ısıtarak dışarı kaçar. Benzer şekilde, peteklerin önüne konulan koltuklar veya dekoratif kaplamalar, ısı transferini bloke eder.

Peteklerin önü ve üstü tamamen açık olmalıdır. Perdelerinizi petek seviyesinde bitecek şekilde (store perde veya kısa tül) ayarlamak veya uzun perdeleri peteğin arkasına sıkıştırmadan yanlarda toplamak, odanın ısısını 2-3 derece birden artırabilir. Bu basit fizik kuralı, kombinin daha az çalışarak odayı istenen sıcaklığa getirmesini sağlar. Unutmayın, en ucuz enerji, harcanmayan enerjidir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.