Jeffrey Epstein öldü mü, ne zaman? Dosyaları yeniden gündemde

Jeffrey Epstein'in ölümü yeniden gündeme geldi. Dosyaların gün yüzüne çıkmasının ardından dünyanın gündemine yerleşen Jeffrey Epstein öldü mü, ne zaman?

JEFFREY EPSTEİN ÖLDÜ MÜ, NE ZAMAN?

Gardiyanlar New York Metropolitan Islah Merkezi'ndeki hapishane hücresinde tepkisiz bir haldeyken buldu. Hapishane gardiyanları kalp masajı yaptıktan sonra, kalp krizi geçirir bir haldeyken New York Downtown Hastanesi'ne nakledildi ve burada 6:39'da öldüğü açıklandı. New York Şehri adli tabibi, Epstein'ın ölümünün asılarak intihar olduğuna karar verdi. 10 Ağustos 2019'da öldü.

JEFFREY EPSTEİN DOSYALARI YAYIMLANDI

ABD Adalet Bakanlığı, 30 günlük sürenin ardından, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayımlamaya başladı.

