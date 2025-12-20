Rusya'dan Odessa Limanı'na hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında yer alan Odessa bölgesindeki limanı hedef aldı. Otoparkta bulunan kamyonlar alev alırken, bazı araçlar da hasar gördü.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.

RUSYA SIK SIK HEDEF ALIYOR

Ukrayna'nın tahıl ve diğer ihracatının merkezi olan Odessa, sık sık Rusya tarafından saldırılara uğruyor.