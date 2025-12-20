Arabanızdaki o gizli düğme hayat kurtarıyor ama kimse ne işe yaradığını bilmiyor

DİKİZ AYNASININ ALTINDAKİ MANDAL NE İŞE YARIYOR?

Dikiz aynanızın hemen altında sarkan küçük, siyah plastik mandal, aynanın "Gece Modu"nu aktif hale getiren bir anahtardır. Otomotiv mühendisleri, aynaları tasarlarken ışığın kırılma prensibinden faydalanan prizmatik bir yapı kullanırlar. Ayna camı, gövdeye düz değil, belirli bir açıyla yerleştirilmiştir. Gündüz sürüşlerinde mandal "Gündüz" konumundayken, aynanın arkasındaki gümüş kaplı yansıtıcı yüzeyi tam olarak görürsünüz ve net bir görüntü alırsınız.

Ancak gece olduğunda ve arkadan güçlü bir ışık geldiğinde, bu mandalı kendinize doğru çektiğinizde veya arkaya ittiğinizde (araca göre değişir), aynanın içindeki camın açısı değişir. Bu hareket, yansıtıcı gümüş yüzeyi devre dışı bırakıp, ışığın büyük kısmını tavana yansıtırken, sadece yaklaşık %4'lük bir kısmını size yansıtır. Böylece arkadaki aracı ve trafiği görmeye devam edersiniz ama o kör edici far ışığı, sanki üzerine siyah bir film çekilmiş gibi sönükleşir.