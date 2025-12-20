Beşiktaş Rizespor maçında kimler eksik, sakat? Kart sınırında olan ve cezalı oyuncular

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşamın maç programına göre Beşiktaş ile Rizespor karşılaşacak. Nefes kesen müsabaka öncesinde muhtemel ilk 11 kadrosu da belli oldu.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Beşiktaş'ta tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, Karadeniz ekibi karşısında formasından uzak kalacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. Ayrıca Toure'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası da bulunuyor.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR KART SINIRINDA OLAN OYUNCULAR

Siyah beyazlı ekipte Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham kart sınırında bulunuyor. Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri durumunda Zecorner Kayserispor maçında forma giyemeyecekler.