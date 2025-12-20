Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Sumru Tarhan

Beşiktaş Rizespor maçında kimler eksik, sakat? Kart sınırında olan ve cezalı oyuncular

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Rizespor maçına saatler kala kimler eksik, sakat ve cezalı merak edildi. Kart sınırında olan oyuncular da belli oldu. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Rizespor maçında kimler eksik, sakat? Kart sınırında olan ve cezalı oyuncular
20.12.2025
20.12.2025
saat ikonu 10:42

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de bu akşamın maç programına göre ile karşılaşacak. Nefes kesen müsabaka öncesinde muhtemel ilk 11 kadrosu da belli oldu.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Beşiktaş'ta tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, Karadeniz ekibi karşısında formasından uzak kalacak.

Beşiktaş Rizespor maçında kimler eksik, sakat? Kart sınırında olan ve cezalı oyuncular

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. Ayrıca Toure'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası da bulunuyor.

Beşiktaş Rizespor maçında kimler eksik, sakat? Kart sınırında olan ve cezalı oyuncular

BEŞİKTAŞ RİZESPOR KART SINIRINDA OLAN OYUNCULAR

Siyah beyazlı ekipte Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham sınırında bulunuyor. Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri durumunda Zecorner Kayserispor maçında forma giyemeyecekler.

Bugün maç var mı, kimin? 20 Aralık bugünün maç programı
