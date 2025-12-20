Papa'nın Suriye'ye hediyesiydi! Şam'daki Aziz Paul heykeli çalındı

Suriye'nin başkenti Şam'da, 1999 yılında Vatikan Devlet Başkanı görevinde bulunan Papa II. John Paul tarafından Aziz Paul heykeli hediye edildi.

Şam Enformasyon Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında, Bab Kisan bölgesindeki Aziz Pavlus Manastırı Kilisesi'nde yer alan bakır heykelin dün çalındığı ifade edildi.

"MOTİVASYONLARI BAKIRDAN YAPILMIŞ OLMASI"

Açıklamada, olayla ilgili ilk soruşturmanın başlatıldığı kaydedilerek, "Heykeli çalan kişilerin motivasyonunun, heykelin bakırdan yapılmış olması olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Faillerin yakalanıp yakalanmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Papa II. John Paul, 1999'da heykeli kiliseye hediye etmiş, 2001 yılında ise Emevi Camii'ni ziyaret eden ilk Papa olmuştu.