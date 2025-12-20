Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Papa'nın Suriye'ye hediyesiydi! Şam'daki Aziz Paul heykeli çalındı

Suriye'nin Şam şehrindeki Aziz Pavlus Manastırı Kilisesi'nden bakırdan yapılmış Aziz Paul heykeli çalındı. yetkililer, heykelin çalınmasının motivasyonunun bakırdan yapılmış olması olduğu değerlendirirken, heykelin 1999 yılındaki Vatikan Devlet Başkanı Papa II. John Paul tarafından hediye edildiği biliniyor.

'nin başkenti 'da, 1999 yılında Devlet Başkanı görevinde bulunan Papa II. John Paul tarafından Aziz Paul heykeli hediye edildi.

Şam Enformasyon Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında, Bab Kisan bölgesindeki Aziz Pavlus Manastırı Kilisesi'nde yer alan bakır heykelin dün çalındığı ifade edildi.

Papa'nın Suriye'ye hediyesiydi! Şam'daki Aziz Paul heykeli çalındı

"MOTİVASYONLARI BAKIRDAN YAPILMIŞ OLMASI"

Açıklamada, olayla ilgili ilk soruşturmanın başlatıldığı kaydedilerek, "Heykeli çalan kişilerin motivasyonunun, heykelin bakırdan yapılmış olması olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Faillerin yakalanıp yakalanmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Papa II. John Paul, 1999'da heykeli kiliseye hediye etmiş, 2001 yılında ise Emevi Camii'ni ziyaret eden ilk Papa olmuştu.

