Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Sosyeteyi karıştıran hırsızlık olayı! Yağmur Dişçioğlu'nun milyonluk saat koleksiyonu çalındı

İş kadını Yağmur Dişçioğlu'nun evinde bulunan lüks saat koleksiyonu çalındı. Soluğu savcılıkta alan Yağmur Dişçioğlu, evine girip çıkan çalışanından şikayetçi oldu.

Sosyeteyi karıştıran hırsızlık olayı! Yağmur Dişçioğlu'nun milyonluk saat koleksiyonu çalındı
Yağmur Dişçioğlu evinde bulunan lüks saat koleksiyonunun kaybolduğunu fark edince soluğu savcılıkta aldı. Toplam değeri 1 milyon lirayı aşan üç adet kol saatinin çalındığını öne süren Dişçioğlu, evine girip çıkan çalışanından şikayetçi oldu.

YAĞMUR DİŞÇİOĞLU'NA HIRSIZLIK ŞOKU

İş kadını Yağmur Dişçioğlu, evinde bulunan ve toplam değeri yaklaşık 1 milyon lirayı aşan lüks kol saatlerinin çalınmasıyla soluğu savcılıkta aldı. Dişçioğlu, köpeğini gezdirmesi için evine girip çıkan U.U. isimli çalışanından şikayetçi oldu.

Sosyeteyi karıştıran hırsızlık olayı! Yağmur Dişçioğlu'nun milyonluk saat koleksiyonu çalındı

'de ikamet eden ve lüks bir saat mağazasının genel müdürlüğünü yapan Yağmur Dişçioğlu, yatak odasında yaptığı rutin kontroller sırasında koleksiyonunda bulunan üç adet lüks kol saatinin yerinde olmadığını fark etti.

YAĞMUR DİŞÇİOĞLU'NUN SAATLERİNİN TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYONU AŞTI

Dişçioğlu, saatlerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon lirayı geçtiğini, bunlardan birinin 433 bin TL, diğerinin 465 bin TL, ayrıca yaklaşık 5 bin İsviçre Frangı (267 bin TL) değerinde bir başka saatin de kayıp olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Şüpheli U.U. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Sosyeteyi karıştıran hırsızlık olayı! Yağmur Dişçioğlu'nun milyonluk saat koleksiyonu çalındı
#hırsızlık
#savcılık
#etiler
#Yağmur Dişçioğlu
#Saat Koleksiyonu
#Lüks Saat
#Magazin
