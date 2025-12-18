Sosyeteyi karıştıran hırsızlık olayı! Yağmur Dişçioğlu'nun milyonluk saat koleksiyonu çalındı

Yağmur Dişçioğlu evinde bulunan lüks saat koleksiyonunun kaybolduğunu fark edince soluğu savcılıkta aldı. Toplam değeri 1 milyon lirayı aşan üç adet kol saatinin çalındığını öne süren Dişçioğlu, evine girip çıkan çalışanından şikayetçi oldu.

İş kadını Yağmur Dişçioğlu, evinde bulunan ve toplam değeri yaklaşık 1 milyon lirayı aşan lüks kol saatlerinin çalınmasıyla soluğu savcılıkta aldı. Dişçioğlu, köpeğini gezdirmesi için evine girip çıkan U.U. isimli çalışanından şikayetçi oldu.

Etiler'de ikamet eden ve lüks bir saat mağazasının genel müdürlüğünü yapan Yağmur Dişçioğlu, yatak odasında yaptığı rutin kontroller sırasında koleksiyonunda bulunan üç adet lüks kol saatinin yerinde olmadığını fark etti.

Dişçioğlu, saatlerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon lirayı geçtiğini, bunlardan birinin 433 bin TL, diğerinin 465 bin TL, ayrıca yaklaşık 5 bin İsviçre Frangı (267 bin TL) değerinde bir başka saatin de kayıp olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Şüpheli U.U. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.