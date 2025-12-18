Menü Kapat
12°
 Dilek Ulusan

Özlem Gürses Fatih Ürek'in son sağlık durumunu paylaştı

Evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek aylardır yoğun bakımda tedavi altında. Son olarak Fatih Ürek'in yakın arkadaşı Gonca Vuslateri duygulandıran bir paylaşım yaparken, Özlem Gürses Fatih Ürek'in son sağlık durumunu paylaştı.

18.12.2025
Sunucu ve şarkıcı , evinde geçirdiği sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in son sağlık durumunu gazeteci Özlem Gürses anlattı.

ÖZLEM GÜRSES'TEN FATİH ÜREK AÇIKLAMASI

Özlem Gürses, Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili, "Hepimiz unutmuştuk aslında Fatih Beyi. Uyanması bekleniyordu. Kısa süreli gözünü açıp kapattığı ifade ediliyor. Fakat uzun süredir yatar bir pozisyonda olduğu için vücudunda yaralar oluştuğu öğrenildi. Fatih Ürek hayati fonksiyonları artık tek başına sürdüremiyormuş" dedi.

Özlem Gürses Fatih Ürek'in son sağlık durumunu paylaştı

GONCA VUSLATERİ'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu , yakın arkadaşı Fatih Ürek'in sağlık durumunu yakından takip ediyor. Fatih Ürek'le paylaşım yapan Vuslateri, ''Hep duamızdasın canım' notunu düştü.

Özlem Gürses Fatih Ürek'in son sağlık durumunu paylaştı
