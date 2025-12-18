Özlem Gürses Fatih Ürek'in son sağlık durumunu paylaştı

Sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in son sağlık durumunu gazeteci Özlem Gürses anlattı.

ÖZLEM GÜRSES'TEN FATİH ÜREK AÇIKLAMASI

Özlem Gürses, Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili, "Hepimiz unutmuştuk aslında Fatih Beyi. Uyanması bekleniyordu. Kısa süreli gözünü açıp kapattığı ifade ediliyor. Fakat uzun süredir yatar bir pozisyonda olduğu için vücudunda yaralar oluştuğu öğrenildi. Fatih Ürek hayati fonksiyonları artık tek başına sürdüremiyormuş" dedi.

GONCA VUSLATERİ'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yakın arkadaşı Fatih Ürek'in sağlık durumunu yakından takip ediyor. Fatih Ürek'le paylaşım yapan Vuslateri, ''Hep duamızdasın canım' notunu düştü.