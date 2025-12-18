Bayburt'ta kurt sürüleri köylere indi: O anlar kamerada!

Bayburt'un Adabaşı, Kavacık ve Konursu köylerinde kurt sürülerinin yerleşim yerlerine indiği görüldü. Havaların soğumasıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtların sürü halinde dolaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Adabaşı köyünde tek bir kurdun, Kavacık köyünde 5 kurttan oluşan bir sürünün, Konursu köyünde ise 3 kurdun köy çevresinde dolaştığı görülüyor. Kurtlar, bir süre köy çevresinde dolaştıktan sonra dağlık alana doğru ilerleyerek, gözden kayboldu.