Talavera Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor

Copa del Rey’de son 32 turu maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Talavera de la Reina ile Real Madrid’i karşı karşıya getirecek mücadele, iki takım arasında oynanacak ilk resmi maç olma özelliğini taşıyor.

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Talavera ile Real Madrid arasında oynanacak İspanya Kral Kupası son 32 turu maçının Türkiye'de resmi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.

Talavera Real Madrid maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın seçeneği yalnızca yurt dışı kanallarla sınırlı durumda. Karşılaşma, farklı ülkelerde faaliyet gösteren bazı yabancı spor kanalları ve dijital uygulamalar üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

Copa del Rey’de tek maç eleme usulüyle oynanacak Talavera Real Madrid mücadelesi, bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Municipal El Prado Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, ev sahibi ekip açısından tarihi bir sınav niteliği taşıyor.

Real Madrid ise kupaya bu turdan itibaren katılıyor ve yoğun maç takvimi içinde sahaya çıkacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyicilerin, Türkiye dışındaki yayıncıların platformlarına yönelmesi gerekiyor.

TALAVERA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Talavera - Real Madrid maç kadrosu açıklandı. İşte Real Madrid'in 11'i:

Lunin, David Jimenez, Huijsen, Carreras, Fran García, Mastantuono, Arda Güler, Ceballos, Gonzalo, Endrick, Mbappe.

Talavera ile Real Madrid arasında oynanacak maç, Türkiye sınırları içinde yayınlanmayacak. Bu nedenle karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, yabancı yayıncıların televizyon kanalları veya mobil uygulamaları üzerinden yayını takip edebilecek.

Yayın seçenekleri ülkelere göre değişiklik gösteriyor. İspanya, Almanya, ABD, Bosna Hersek ve Nijerya gibi ülkelerde Talavera Real Madrid maçı farklı kanallar aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak.

Talavera Real Madrid maçını yurt dışında canlı yayınlayacak kanallar netleşti. ABD’de karşılaşma ESPN App üzerinden yayınlanacak. Almanya’da ise maç, DAZN platformu aracılığıyla ekranlara gelecek.

Talavera Real Madrid maçını veren kanallar:

ABD: ESPN App

ESPN App Almanya: DAZN

DAZN Bosna Hersek: Arena Sport Premium 3

Arena Sport Premium 3 Nijerya: StarTimes App

StarTimes App İspanya: TVE La 1

Copa del Rey son 32 turundaki Talavera Real Madrid mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor. Maç, yerli televizyon kanalları ya da dijital platformlar üzerinden izlenemeyecek. Karşılaşma yalnızca yurt dışındaki bazı kanallar tarafından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bulundukları ülkeye göre ESPN App, DAZN, Arena Sport Premium 3, StarTimes App veya TVE La 1 üzerinden yayına erişebilecek.