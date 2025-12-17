Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Talavera Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor

Talavera Real Madrid canlı yayın ile yabancı kanal TV’lerinde ekranlara geliyor. Talavera CF - Real Madrid maç kadrosu, belli oldu. İspanya Kral Kupası 2025-26 sezonu son 32 turunda oynanacak Talavera Real Madrid karşılaşması, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Üçüncü kademe temsilcisi Talavera’nın, La Liga’nın güçlü ekiplerinden Real Madrid’i evinde ağırlayacağı mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanacak. İşte Real Madrid maçı canlı yayın bilgileri…

Talavera Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 22:42

Copa del Rey’de son 32 turu maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Talavera de la Reina ile ’i karşı karşıya getirecek mücadele, iki takım arasında oynanacak ilk resmi maç olma özelliğini taşıyor.

Talavera Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Talavera ile Real Madrid arasında oynanacak İspanya Kral Kupası son 32 turu maçının Türkiye’de resmi bir canlı yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşma, Türkiye’deki televizyon kanallarında ya da dijital platformlarda canlı olarak yayınlanmayacak.

Talavera Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor

Talavera Real Madrid maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın seçeneği yalnızca yurt dışı kanallarla sınırlı durumda. Karşılaşma, farklı ülkelerde faaliyet gösteren bazı yabancı kanalları ve dijital uygulamalar üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

Talavera Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor

TALAVERA REAL MADRİD CANLI İZLE

Copa del Rey’de tek maç eleme usulüyle oynanacak Talavera Real Madrid mücadelesi, bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Municipal El Prado Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, ev sahibi ekip açısından tarihi bir sınav niteliği taşıyor.

Talavera Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor

Real Madrid ise kupaya bu turdan itibaren katılıyor ve yoğun maç takvimi içinde sahaya çıkacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyicilerin, Türkiye dışındaki yayıncıların platformlarına yönelmesi gerekiyor.

Talavera Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor

TALAVERA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Talavera - Real Madrid maç kadrosu açıklandı. İşte Real Madrid'in 11'i:

Lunin, David Jimenez, Huijsen, Carreras, Fran García, Mastantuono, Arda Güler, Ceballos, Gonzalo, Endrick, Mbappe.

Talavera Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor

TALAVERA - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

Talavera ile Real Madrid arasında oynanacak maç, Türkiye sınırları içinde yayınlanmayacak. Bu nedenle karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, yabancı yayıncıların televizyon kanalları veya mobil uygulamaları üzerinden yayını takip edebilecek.

Talavera Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor

Yayın seçenekleri ülkelere göre değişiklik gösteriyor. İspanya, Almanya, ABD, Bosna Hersek ve Nijerya gibi ülkelerde Talavera Real Madrid maçı farklı kanallar aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak.

Talavera Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor

TALAVERA REAL MADRİD MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR

Talavera Real Madrid maçını yurt dışında canlı yayınlayacak kanallar netleşti. ABD’de karşılaşma ESPN App üzerinden yayınlanacak. Almanya’da ise maç, DAZN platformu aracılığıyla ekranlara gelecek.

Talavera Real Madrid maçını veren kanallar:

  • ABD: ESPN App
  • Almanya: DAZN
  • Bosna Hersek: Arena Sport Premium 3
  • Nijerya: StarTimes App
  • İspanya: TVE La 1
Talavera Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler 11'de başlıyor

TALAVERA REAL MADRİD CANLI YAYIN HANGİ KANAL VERİYOR?

Copa del Rey son 32 turundaki Talavera Real Madrid mücadelesinin Türkiye’de canlı yayıncısı bulunmuyor. Maç, yerli televizyon kanalları ya da dijital platformlar üzerinden izlenemeyecek. Karşılaşma yalnızca yurt dışındaki bazı kanallar tarafından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bulundukları ülkeye göre ESPN App, DAZN, Arena Sport Premium 3, StarTimes App veya TVE La 1 üzerinden yayına erişebilecek.

#Spor
#real madrid
#canlı yayın
#Copa Del Rey
#Talavera
#Talavera Real Madrid
#Copa Del Rey
#Aktüel
