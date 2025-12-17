Doğum günü kutlamasında facia! Küçük çocuk yürüyen merdivene sıkıştı

Kategoriler
Menteşe'de bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda arkadaşının doğum gününü kutlamak için alışveriş merkezine gelen yaklaşık 5 yaşındaki bir çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dikkatli ve hızlı müdahalesiyle çocuğun eli sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.