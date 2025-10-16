Metrobüs köprüsünde korku dolu anlar! Yürüyen merdiven alev aldı

İstanbul Beylikdüzü'nde öğle saatlerinde yaşanan olayda; metrobüs üst geçit merdivenleri bir anda yanmaya başladı. Yangın çalışanların hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların yangın sırasında merdivenlerle yukarıya çıktığı görüldü.

ÜSTÜ BRANDAYLA KAPATILDI

Yanan merdivenlerin üstü çalışanlar tarafından brandalar ile kapatıldı. Öte yandan merdivenlerin bakım nedeniyle olay öncesinde de kapalı olduğu da öğrenildi.