Çekmeköy'de İETT otobüs şoförünün durağa daldığı an kamerada

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sinir krizi geçirerek otobüs durağında yayaları ezen İETT şoförünün o anları araç içi kameraya yansıdı. Trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartışan ve sinir krizi geçiren İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüsün bir vince ve araca da çarptığı kazada 1 kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.