Gündem
Editor
Editor
 Banu İriç

İstanbul'da yürüyen merdiven ve asansör krizi: AK Parti soru yağmuruna tuttu

İstanbul'da özellikle metro ve metrobüs hatlarında çalışmayan asansörler ve yürümeyen yürüyen merdivenler İstanbul halkı için trafik çilesini büyütüyor. İBB Meclisinde bu konuyu gündeme getiren AK Parti üyeleri soru önergesi verdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
18:10
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
18:50

'da toplu taşımalardaki sorunlar ve duraklardaki arızalı ve yürüyen merdivenlere ilişkin konular İBB Meclisine taşındı.
İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Nurdan Ertuğrul, kentteki sistemlerine erişim konusunda soru önergesi verdi.

İstanbul'da yürüyen merdiven ve asansör krizi: AK Parti soru yağmuruna tuttu

"PEK ÇOK DURAKTA SIKINTI VAR"


Ertuğrul, İstanbul'da metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarına erişimi sağlayan asansör ve yürüyen merdivenlerin sürekli arızalı olduğunu kaydederek, "Birçok durakta entegrasyon, geçiş yolları ve yönlendirme sistemlerinin eksik kaldığı, ara bağlantı noktalarında engelli erişimini sağlayan altyapının yeterli olmadığı, yaya üst geçitlerinde aydınlatma, temizlik ve bakım eksikliği yaşandığı kamuoyuna sıkça yansımaktadır." diye konuştu.

İstanbul'da yürüyen merdiven ve asansör krizi: AK Parti soru yağmuruna tuttu

ENGELLİ VE YAŞLILARIN MAĞDURİYETLERİ DİLE GETİRİLDİ

Bu durumun yalnızca hizmet kalitesini değil, aynı zamanda kamu güvenliğini de doğrudan etkilediğini vurgulayan Ertuğrul, şu soruları sordu:

"2019 yılından bu yana İstanbul genelinde toplu taşıma duraklarında bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin arıza sayısı yıllara göre nasıldır? Bu sistemlerin ortalama çalışır durumda olma oranı nedir? Engelli, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin metro, metrobüs ve tramvay hatlarına erişimi için yapılan yatırımları ve projeler nelerdir? Kaçı tamamlanmış, kaçı hala projelendirme aşamasındadır? Entegre ulaşım vizyonu doğrultusunda, farklı toplu taşıma sistemlerini birbirine bağlayan yaya geçiş koridorları, durak arası bağlantılar, üst geçit düzenlemeleri ve yönlendirme sistemlerine yönelik planlı bir çalışma yapılmış mıdır? Bu altyapının kapsamı nedir?" Mecliste yapılan oylamada, verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul'da yürüyen merdiven ve asansör krizi: AK Parti soru yağmuruna tuttu


TOPLU TAŞIMADAKİ SORUNLAR İÇİN SORU ÖNERGESİ

AK Parti'li Meclis Üyesi Sefanur Akça da kentteki toplu taşıma sistemine ilişkin soru önergesi verdi.
Toplu taşıma hizmetlerinin sadece teknik değil aynı zamanda sosyal bir kamu hizmeti olduğunu ifade eden Akça, bu kamu hizmetinin başarısının vatandaşın memnuniyeti, şikayet düzeyi ve genel deneyimiyle doğrudan ölçülebilir olduğunu kaydetti.

İstanbul'da yürüyen merdiven ve asansör krizi: AK Parti soru yağmuruna tuttu


İstanbul'da her gün milyonlarca vatandaşın, metrobüs, otobüs, tramvay ve metro hatlarını kullandığını ve ulaşım süreçlerinde çeşitli aksaklıklarla karşılaştığını dile getiren Akça, "Son dönemlerde hem basına hem de kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerde araçların aşırı kalabalık olması, sefer aralıklarının uzunluğu, sürücü tutumları, temizlik ve güvenlik konularında memnuniyetsizlik gibi başlıklar öne çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
#istanbul
#asansör
#toplu taşıma
#Erişilebilirlik
#yürüyen merdiven
#Kamu Güvenliği
#Ulaşım Sorunları
#Gündem
