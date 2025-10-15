65 kaymakam adayı alımı sınavı ne zaman? Kaymakam adayı başvuru şartları

65 kaymakam adayı alımı sınav tarihi netleşti! Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatının en yetkili ve merkezi yönetimi temsil eden makamları arasında bulunan kaymakamlık görevlerine yeni isimler kazandırmak amacıyla, mülki idare amiri olma hedefi taşıyan nitelikli gençleri bekleyen dikkat çekici bir ilana çıktı.

Resmî açıklamaya göre, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Kadrosu’nda istihdam edilmek üzere toplam 65 Kaymakam Adayı alınacak.

65 KAYMAKAM ADAYI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

65 kaymakam adayı seçimi için yapılacak yazılı sınav, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; 6 Aralık Cumartesi günü uygulanacak.

Sınav sabah 10:15’te başlayacak.

Sınavda katılımcılara toplam 165 dakika süre tanınacak.

Adaylar, sınavın başlangıç saatinden 15 dakika evvel (10:00’dan sonra) sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

KAYMAKAM ADAYI ALIMI KOŞULLARI NELER?

65 kaymakam adayı alımı için belirlenen bazı koşullar ise şu şekilde:

1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu programlardan herhangi birinin ders içeriğinin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak.