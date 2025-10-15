Yüksekliğine aldırış etmeden girdiği alt geçitte sıkıştı kaldı! Kamyon sürücüsünün imdadına trafik ekipleri yetişti

Kategoriler
Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi ile Karaağaç yolu bağlantısında bulunan alt geçide giren kamyon yüksekliğinin uygun olmamasından dolayı sıkıştı. Kamyonun tıkadığı alt geçit yüzünden trafik durdu.
İhbarın ardından olay yerine gelen trafik ekiplerinin yardımıyla kamyon sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olayda yaralanma yaşamazken kamyon sürücü yoluna devam etti.