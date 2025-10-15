Menü Kapat
Yaşam
Akademi dünyasını üzen haber! Mimar Sinan GSÜ Rektörü Handan İnci Elçi hayatını kaybetti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Vefat haberi sonrası akademi dünyasından da taziye mesajları geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Akademi dünyasını üzen haber! Mimar Sinan GSÜ Rektörü Handan İnci Elçi hayatını kaybetti
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin vefatı, akademi dünyasında derin üzüntüye neden oldu. haberi sonrası akademi dünyasından da mesajları geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Üniversitenin paylaşımında, "Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Akademi dünyasını üzen haber! Mimar Sinan GSÜ Rektörü Handan İnci Elçi hayatını kaybetti

YÖK BAŞKANI TAZİYE MESAJ YAYINLADI

Vefat haberi sonrası akademi dünyasından da taziye mesajları geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

https://x.com/erolozvar/status/1978423343536603478

Akademi dünyasını üzen haber! Mimar Sinan GSÜ Rektörü Handan İnci Elçi hayatını kaybetti

HANDAN İNCİ KİMDİR?

Handan İnci, Türk edebiyatçı, akademisyen ve yazar. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyesidir. 15 Mayıs 2018'de MSGSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Handan İnci Elçi, 18 Ocak 2019 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne rektör olarak atandı ve üniversitenin ilk kadın rektörü unvanını elde etti. Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle tanınmaktadır.

ETİKETLER
#vefat
#Taziye
#Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
#Handan İnci Elçi
#Üniversite Rektörü
#Akademi Dünyası
#Yaşam
