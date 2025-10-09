Menü Kapat
17°
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın için taziye mesajı! 'Büyük üzüntü duydum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise için taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın’ın vefatından büyük üzüntü duydum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın için taziye mesajı! 'Büyük üzüntü duydum'
09.10.2025
09.10.2025
Neyzen, ebru sanatçısı ve Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul'da vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan, sosyal medya hesabından tazi mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın’ın vefatından büyük üzüntü duydum.

Merhum Niyazi Sayın’a Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

https://x.com/RTErdogan/status/1976234091700793629

NİYAZİ SAYIN KİMDİR?

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın 98 yaşında hayata gözlerini yumdu. Niyazi Sayın, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.

Niyazi Sayın, 12 Şubat 1927’de Üsküdar’da dünyaya geldi.

Babası Ömer Hulusi Bey, annesi Necmiye Hanım’dır; baba tarafından Makedonya’nın Resne bölgesinden gelen bir aileye mensuptur.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar Paşakapı’da tamamladı; lise eğitimine Haydarpaşa ve Beyoğlu’nda devam etti ancak babasının vefatı ve savaş koşulları nedeniyle lise eğitimini tamamlayamadı.

Müzikle erken yaşta tanışan Sayın, Tanburi Cemil Bey’in plaklarından büyük ölçüde etkilendi.

1947 yılında Mustafa Düzgünman ile tanışması, sanat yolculuğunda dönüm noktası oldu.

Bu dönemde sadece müziğe değil, aynı zamanda ebru, ciltçilik ve fotoğrafçılığa da yöneldi.

İlk neyini 1948 yılında aldı ve derslerine Neyzen Gavsi Baykara ile başladı.

