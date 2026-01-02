Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Geçen hafta 1 milyar 311 milyon lira azalarak 6 milyar 961 milyon liraya gerileyen KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,03’ünü oluşturdu. İşte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bülteninden detay rakamlar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 14:51

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 311 milyon lira azalarak 6 milyar 961 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 26 Aralık haftasında yaklaşık 300 milyar 575 milyon lira artarak 22 trilyon 576 milyar 437 milyon liradan, 22 trilyon 877 milyar 11 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 744 milyar 463 milyon lira artarak 27 trilyon 378 milyar 657 milyon liraya yükseldi.

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 881 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 45 milyar 796 milyon lira artarak 2 trilyon 881 milyar 331 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 673 milyar 903 milyon lirası konut, 51 milyar 323 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 156 milyar 105 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 534 milyon lira artarak 3 trilyon 458 milyar 254 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 693 milyar 715 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 1 milyar 844 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 691 milyar 871 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

YASAL ÖZKAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 979 milyon lira artışla 578 milyar 126 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 426 milyar 201 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 72 milyar 380 milyon lira artarak 4 trilyon 986 milyar 974 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 1 milyar 311 milyon lira azalarak 6 milyar 961 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,03’ünü oluşturdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Döviz zengini 4 il belli oldu! Bir şehir dolar mevduatında 'uçtu'
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.