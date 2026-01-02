Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Sakarya Gaz Sahası projesi kapsamında 425 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesinin üçüncü fazının genişletilmesi için Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC AŞ) ile İtalyan Saipem arasında 425 milyon dolarlık denizüstü (offshore) sözleşmesine imza atıldı.

Sakarya Gaz Sahası projesi kapsamında 425 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
02.01.2026
02.01.2026
14:47

Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC AŞ) ile İtalyan Saipem, Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesinin üçüncü fazının genişletilmesi kapsamında ilave faaliyetler için 425 milyon dolarlık denizüstü (offshore) sözleşmesi imzaladı.

Saipem'den yapılan açıklamaya göre, İtalyan şirketin çalışma kapsamı, Göktepe sahasında yakın zamanda keşfedilen yeni doğal gaz rezervini, Sakarya Faz 3 tesislerine bağlamak üzere toplam 153 kilometre uzunluğunda 3 ilave boru hattının ve buna bağlı deniz altyapılarının mühendislik, tedarik, inşaat ve montajını (EPCI) içeriyor.

Sakarya Gaz Sahası projesi kapsamında 425 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

Şirket, TP-OTC AŞ ile Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesinin üçüncü fazının genişletilmesi kapsamında ilave faaliyetler için 425 milyon dolarlık offshore sözleşmesi imzaladı.

Göktepe sahası, Sakarya Faz 3 sahasına yaklaşık 80 kilometre mesafede ve 2 bin 200 metre su derinliğinde yer alıyor. Yeni altyapı, saha geliştirmesinden elde edilen üretimin artırılmasını sağlayacak.

Yaklaşık 2,5 yıl süreli olan sözleşme, geçen yıl eylülde Sakarya Sahası üçüncü faz geliştirme çalışmaları için imzalanan sözleşmenin devamı niteliğini taşıyor. Offshore operasyonlar, 2027'nin ikinci yarısında Saipem'e ait Castorone boru döşeme gemisi tarafından yapılacak.

