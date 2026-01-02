Maaşınızın ne kadarı vergiye gidecek? Murat Bal canlı yayında vergi dilimi hakkında çalışanları uyardı

Çalışanlar için her sene vergi dilimleri artıyor.2026 yılı için de yeniden değerleme oranında artış yaşandı. Peki çalışanın maaşından ne kadar kesinti olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yeni vergi dilimleri düzenlemesi hakkında merak edilenleri TGRT Haber canlı yayınında açıkladı.

"Her sene vergi dilimleri artıyor. Bu sene de yeniden değerleme oranında bir artış yaşandı” diyen Bal, özellikle asgari ücretliler için getirilen vergi muafiyetinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Bal, "Asgari ücret üzerinden vergiyi almayı bıraktık, vergiden muafiyet var. Bu durum çalışanlar için ciddi bir vergi kazancı oldu. Ama asgari ücret için vergi alınmıyor diye, asgari ücretin üzerindeki kazançlar hemen vergi dilimine sokuluyor. Dolayısıyla çalışanlar bir anda yüksek vergi dilimlerine girmiş oluyor" dedi

100 BİN LİRA MAAŞ ALAN ÇALIŞAN 3. AYDA ÜST DİLİME GİRİYOR

Murat Bal, 2026 yılı için somut bir örnek de verdi. Ocak ayı itibarıyla 100 bin lira maaş alan bir çalışanı ele alan Bal, "100 bin lira maaş alan bir çalışan, asgari ücret tutarı kadar kazancından vergi muafiyeti yaşayacak. Kalan tutar ise yüzde 15’ten başlayan gelir vergisi dilimine tabi olacak. İlk vergi dilimi 190 bin liraya kadar. Bu kişi mart ayı itibarıyla yüzde 20’lik vergi dilimine girmiş olur" diyerek ortalama bir hesap çıkardı.

Bal’a göre bu çalışan yılın ilerleyen aylarında daha da yüksek oranlarla karşılaşacak. "Bahsedilen çalışan yılı yüzde 27–30’luk vergi diliminden kapatmış olur. Yıllık geliri yaklaşık 1,2 milyon lira olan bir çalışan, yıl sonunda yaklaşık 300 bin lira civarında gelir vergisi ödemiş olur."

MATRAH DÜŞÜRÜLEBİLİR

Bal, yüksek maaş alan çalışanlar için temel kuralın net olduğunu belirterek, "Bu maaşı alıyorsanız yapılması gereken tek şey vergiyi ödemek" dedi.

VERGİYİ NASIL DÜŞÜREBİLİRİZ?

Bal, yasal yollarla vergi matrahının düşürülebileceğini de hatırlatarak "İnsanlar BES ödemesi yapıyor, özel sağlık sigortası yaptırıyor. Bu şekilde hem devlet katkısından yararlanıyorlar hem de gelir vergisi matrahlarını düşürerek daha az vergi ödüyorlar" dedi.

TES 2026’NIN İLK ÇEYREĞİNDE GELİYOR

2026 yılında önemli bir yeniliğin de hayata geçeceğini söyleyen Murat Bal, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hakkında "2026 yılının ilk çeyreğinden itibaren TES hayatımıza girecek. Bu sistemde işçiden ve işverenden kesilen bir pay olacak, ayrıca devlet katkısı da bulunacak. Bu kesintiler de gelir vergisi matrahını azaltacak" dedi.

KAYIT DIŞI UYGULAMALARA SERT UYARI

Bazı işyerlerinde maaşın bir kısmının asgari ücret üzerinden gösterildiğini hatırlatan Bal, bu uygulamalara karşı sert uyarıda bulunarak "Bazı vatandaşlarımız daha yüksek maaş alırken, asgari ücret ve biraz üzeri gösteriliyor. Bundan mutlaka kaçınılması gerekiyor. Maliye Bakanlığı bu tür uygulamaları çok hızlı şekilde tespit ediyor ve çok ağır cezaları var. Hem çalışanlar hem de işverenler bu konuda duyarlı olmalı"

2026 VERGİ DİLİMLERİ: BAŞLANGIÇ 190 BİN LİRA

Bal’ın verdiği bilgilere göre özetleyecek olursa, 2026 yılı gelir vergisi tarifesi yeniden değerleme oranıyla yaklaşık yüzde 25 artırıldı. Buna göre:

İlk vergi dilimi 190 bin liradan başlayacak

Asgari ücret tutarı vergiden istisna olmaya devam edecek

TES’in devreye girmesiyle matrah yapısı kısmen değişecek