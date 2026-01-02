“Sahte Suikast" iddiası ortalığı karıştırdı! Rusya, Ukrayna’nın savunmasına yüzbinlerce dolar aktardı

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı (HUR) Rusya'ya karşı yürütülen gizli bir operasyonun detaylarını paylaştı. Operasyonun kalbinde Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşan Rus Gönüllü Kolordusu’nun (RDK) lideri Denis Kapustin’in yer aldığı belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre RDK, 27 Aralık’ta yaptığı açıklamada liderleri Kapustin’in Zaporijya bölgesinde düzenlenen bir Rus insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu ve intikam alacaklarını ilan etti.

Ancak 1 Ocak’ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. HUR Başkanı Kırılo Budanov, yayımladığı bir video aracılığıyla Kapustin’in hayatta olduğunu duyurdu.

"ÖDÜL UKRAYNA'NIN SAVUNMASINA AKTARILACAK"

Budanov, Kapustin hakkında çıkan ölüm haberlerinin yalanlardan ibaret olduğunu ve Rus istihbaratı içindeki suikast planlayıcılarını tespit etmek için titizlikle kurgulanmış bir plan olduğunu savundu.

İddiaya göre operasyonda ayrıca Moskova'nın Kapustin'in başına koyduğu 500 bin dolarlık ödülü almak da hedefler arasında yer aldı. Ukrayna tarafı söz konusu paranın operasyon kapsamında ele geçirildiğini ve Ukrayna savunmasına aktarılacağını ileri sürdü.

KİMDİR BU KAPUSTIN?

Rusya, Kapustin'in öncülüğünü yaptığı RDK'yı terör örgütü olarak sınıflandırıyor. Rus neo-Nazisi, eski MMA dövüşçüsü ve iş insanı olduğu bilinen Kapustin, 2018'den bu yana Ukrayna'da yaşıyor. RDK ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden hemen sonra kuruldu.

Kiev yönetimi, RDK'yi bugüne kadar Ukrayna ordusunun bir parçası olarak tanımadı. Ancak çeşitli kaynaklara göre birlik, gayriresmi olarak Ukrayna devletinden destek gördü.