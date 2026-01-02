Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

“Sahte Suikast" iddiası ortalığı karıştırdı! Rusya, Ukrayna’nın savunmasına yüzbinlerce dolar aktardı

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı (HUR) Rusya'ya karşı yürütülen gizli operasyon hakkında bilgi paylaştı. Operasyon kapsamında "sahte suikast" iddiası ortaya atılarak, Rusya'dan yüzbinlerce dolar alındığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
“Sahte Suikast
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 14:52

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı (HUR) Rusya'ya karşı yürütülen gizli bir operasyonun detaylarını paylaştı. Operasyonun kalbinde Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşan Rus Gönüllü Kolordusu’nun (RDK) lideri Denis Kapustin’in yer aldığı belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre RDK, 27 Aralık’ta yaptığı açıklamada liderleri Kapustin’in Zaporijya bölgesinde düzenlenen bir Rus insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu ve intikam alacaklarını ilan etti.

Ancak 1 Ocak’ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. HUR Başkanı Kırılo Budanov, yayımladığı bir video aracılığıyla Kapustin’in hayatta olduğunu duyurdu.

"ÖDÜL UKRAYNA'NIN SAVUNMASINA AKTARILACAK"

Budanov, Kapustin hakkında çıkan ölüm haberlerinin yalanlardan ibaret olduğunu ve Rus istihbaratı içindeki suikast planlayıcılarını tespit etmek için titizlikle kurgulanmış bir plan olduğunu savundu.

İddiaya göre operasyonda ayrıca Moskova'nın Kapustin'in başına koyduğu 500 bin dolarlık ödülü almak da hedefler arasında yer aldı. Ukrayna tarafı söz konusu paranın operasyon kapsamında ele geçirildiğini ve Ukrayna savunmasına aktarılacağını ileri sürdü.

KİMDİR BU KAPUSTIN?

Rusya, Kapustin'in öncülüğünü yaptığı RDK'yı terör örgütü olarak sınıflandırıyor. Rus neo-Nazisi, eski MMA dövüşçüsü ve iş insanı olduğu bilinen Kapustin, 2018'den bu yana Ukrayna'da yaşıyor. RDK ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden hemen sonra kuruldu.

Kiev yönetimi, RDK'yi bugüne kadar Ukrayna ordusunun bir parçası olarak tanımadı. Ancak çeşitli kaynaklara göre birlik, gayriresmi olarak Ukrayna devletinden destek gördü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya’dan Odesa’ya dronlu saldırı! Yaralılar var
Ukrayna, Rus deniz devriye uçağını böyle vurdu
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.