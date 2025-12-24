Ukrayna, Rus deniz devriye uçağını böyle vurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 15 Aralık’ta Novorossiysk Limanı’nda bulunan Rusya’ya ait Varshavyanka sınıfı denizaltıya saldırı düzenledi. SBU, Novorossiysk Limanı’na düzenlenen saldırı öncesi Yeysk Hava Üssü’nde bulunan Rusya’ya ait İlyuşin İl-38 tipi deniz devriye uçağına dron saldırısı düzenlendiğini açıkladı.Söz konusu uçağın denizaltıya yönelik saldırıyı engelleyebilecek donanımda olduğunu aktaran SBU, uçağın düzenlenen dron saldırısı ile devre dışı kaldığını belirterek, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.