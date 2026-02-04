Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Banka kredilerinde şubat tarifesi! İşte 250 bin TL’nin aylık geri ödemesi

Şubat 04, 2026 14:28
1
banka kredisi

Faiz indirimi geldi ama kredi cephesinde hava tersine döndü. Merkez Bankası’nın ocak ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek %37’ye çekmesine rağmen, aradan geçen iki haftada kredi faizlerinde beklenen gevşeme yaşanmadı. 

Aksine bankaların kredi oranlarında yukarı yönlü hareketler dikkat çekti.

İşte o yükselişten öne çıkan rakamlar ve aylık geri ödeme tutarları...

2
tüketici kredileri

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; özellikle tüketicilerin en çok talep ettiği ihtiyaç kredisi oranlarında artışlar gözlemleniyor. Yıl başında yüzde 2,79’a kadar gerileyen ve birçok bankada da %3’ün altında bulunan ihtiyaç kredisi oranları, şubat ayının ilk haftasında yeniden %3 seviyesinin üzerine yöneldi. Sadece bir bankada kampanya kapsamında %2,99’luk oran öne çıktı.

3
Banka kredilerinde şubat tarifesi! İşte 250 bin TL’nin aylık geri ödemesi

ENFLASYON TAHMİNLERİN BİR MİKTAR ÜZERİNDE 

Bankacılık kaynakları, politika faizinde yaşanan düşüşlere rağmen makro ihtiyati başka tedbirler sebebiyle bu indirimlerin ihtiyaç kredileri başta olmak üzere tüketici kredilerine tam yansımadığını ifade ediyor. Mevduattaki düşüş marjlarının gecikmeli yansımaları da bu tabloda etkili oluyor.

Son olarak dün açıklanan ocak enflasyonu %4,84 ile tahminleri aşmış ve “sıkı para politikasına devam” beklentileri öne çıkmıştı.

4
Banka kredilerinde şubat tarifesi! İşte 250 bin TL’nin aylık geri ödemesi

ŞUBAT VERİSİ KRİTİK 

Alnus Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de “Ocak ayında yüksek gelen TÜFE rakamları sonrasında, ilk PPK toplantısı için (12 Mart) TCMB’nin eli zayıflamış durumda. Ancak şubat enflasyon oranı düşük gelir ve senelik enflasyonda da 1 puanın üzerinde düşüş ortaya çıkarsa, Mart toplantısı için bir faiz indirimi ihtimali yeniden gündeme gelebilir” görüşü paylaşıldı.

5
banka kredileri

2026 YIL SONU HEDEFLERİ 

Öte yandan piyasalarda, “Dezenflasyon süreci devam etmesine rağmen, sene sonu beklentileri açısından riskler oluşuyor” görüşü de öne çıkmaya başladı.

12 Şubat’ta duyurulacak TCMB 1. Enflasyon Raporu beklenirken; Merkez Bankasının yıl sonu TÜFE tahmini %13-%19 aralığında bulunuyor.

6
Banka kredilerinde şubat tarifesi! İşte 250 bin TL’nin aylık geri ödemesi

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ HANGİ BANKADA?

4 Şubat 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,09

-ING Bank: %3,29

-ON Dijital: %3,29

-Yapı Kredi: %3,49

-Denizbank: %3,61

-QNB: %3,64

7
banka kredisi

250 BİN TL’NİN AYLIK  GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak 250 bin TL ihtiyaç kredisinin 1 yıl vadede geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 250 bin TL

-Kredi Oranı: %2,99

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Aylık Taksit: 26 bin 464 TL

-Toplam Geri Ödeme: 319 bin TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.