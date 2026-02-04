Banka kredilerinde şubat tarifesi! İşte 250 bin TL’nin aylık geri ödemesi

ENFLASYON TAHMİNLERİN BİR MİKTAR ÜZERİNDE

Bankacılık kaynakları, politika faizinde yaşanan düşüşlere rağmen makro ihtiyati başka tedbirler sebebiyle bu indirimlerin ihtiyaç kredileri başta olmak üzere tüketici kredilerine tam yansımadığını ifade ediyor. Mevduattaki düşüş marjlarının gecikmeli yansımaları da bu tabloda etkili oluyor.

Son olarak dün açıklanan ocak enflasyonu %4,84 ile tahminleri aşmış ve “sıkı para politikasına devam” beklentileri öne çıkmıştı.