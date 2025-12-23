Trump yeni tehditler savurdu! Rusya, Venezuela'dan tahliyeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya tehditler savurmaya devam ederken Rusya harekete geçti. Rusya, Venezuela'da görev yapan diplomatlarının ailelerini ülkeden tahliye ediyor. ABD ve Venezuela arasındaki gerilim her geçen gün daha da artınca Moskova harekete geçti.

Rusya'nın tahliyesi öncelikli olarak kadınları ve çocukları kapsıyor. Tahliyeler, Rus yetkililerin Venezuela'daki durumu istihbarat kaynağının "çok karamsar bir tonda" olarak tanımlamasından sonra başlatıldı.

DİPLOMATİK TEMSİLCİLER GÖREVLERİNDE

Rusya Dışişleri Bakanlığı, diplomat ailelerinin güvenliği için alınan tahliye kararını doğruladı. Bakanlık, bu adımın yalnızca ailelerin güvenliğiyle ilgili olduğunu ve diplomatik temsilcilerin görevlerine devam edeceğini belirtti.

Tahliye edilen ailelerin öncelikle güvenli bölgelere götürüldüğü, Rusya'nın diplomatları ve ailelerini yakın zamanda ülkeye geri getirme planlarının hazırlandığı bildirildi. Uzmanlar, bu adımın Venezuela'daki jeopolitik istikrarı ve ABD-Rusya rekabetini etkileyeceğini vurguluyor.

TRUMP'TAN MADURO'YA TEHDİT

Venezuela'nın ABD'ye çok sayıda yasa dışı göçmeni ve suçlu insanları gönderdiğini savunan Trump, ayrıca ABD'ye ciddi miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini ve buna engel olacaklarını söyledi.

Trump, "ABD'nin nihai amacının Maduro'yu görevden uzaklaştırmak" olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık, "Muhtemelen öyle olurdu. Bunu bilemem. Ne yapmak istediği ona kalmış. Bunu yapması kendisi için akıllıca olur. Bakalım, bunu göreceğiz." dedi.

Maduro'yu üstü kapalı şekilde "tehdit eden" Trump, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur. Güney Amerika'da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz." dedi.