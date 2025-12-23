Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Trump yeni tehditler savurdu! Rusya, Venezuela'dan tahliyeye başladı

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim giderek artarken Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Rusya, Venezuela'da görev yapan diplomatların ailelerini tahliyeye başladı.

23.12.2025
23.12.2025
Başkanı , lideri 'ya tehditler savurmaya devam ederken harekete geçti. Rusya, Venezuela'da görev yapan diplomatlarının ailelerini ülkeden ediyor. ABD ve Venezuela arasındaki gerilim her geçen gün daha da artınca Moskova harekete geçti.

Rusya'nın tahliyesi öncelikli olarak kadınları ve çocukları kapsıyor. Tahliyeler, Rus yetkililerin Venezuela'daki durumu istihbarat kaynağının "çok karamsar bir tonda" olarak tanımlamasından sonra başlatıldı.

Trump yeni tehditler savurdu! Rusya, Venezuela'dan tahliyeye başladı

DİPLOMATİK TEMSİLCİLER GÖREVLERİNDE

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ailelerinin güvenliği için alınan tahliye kararını doğruladı. Bakanlık, bu adımın yalnızca ailelerin güvenliğiyle ilgili olduğunu ve diplomatik temsilcilerin görevlerine devam edeceğini belirtti.

Tahliye edilen ailelerin öncelikle güvenli bölgelere götürüldüğü, Rusya'nın diplomatları ve ailelerini yakın zamanda ülkeye geri getirme planlarının hazırlandığı bildirildi. Uzmanlar, bu adımın Venezuela'daki jeopolitik istikrarı ve ABD-Rusya rekabetini etkileyeceğini vurguluyor.

Trump yeni tehditler savurdu! Rusya, Venezuela'dan tahliyeye başladı

TRUMP'TAN MADURO'YA TEHDİT

Venezuela'nın ABD'ye çok sayıda yasa dışı göçmeni ve suçlu insanları gönderdiğini savunan Trump, ayrıca ABD'ye ciddi miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini ve buna engel olacaklarını söyledi.

Trump, "ABD'nin nihai amacının Maduro'yu görevden uzaklaştırmak" olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık, "Muhtemelen öyle olurdu. Bunu bilemem. Ne yapmak istediği ona kalmış. Bunu yapması kendisi için akıllıca olur. Bakalım, bunu göreceğiz." dedi.

Trump yeni tehditler savurdu! Rusya, Venezuela'dan tahliyeye başladı

Maduro'yu üstü kapalı şekilde "tehdit eden" Trump, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur. Güney Amerika'da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz." dedi.

