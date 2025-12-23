ABD Doğu Pasifik'te göz açtırmıyor! Bir tekne daha havaya uçuruldu

ABD, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen teknelere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan son açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye daha saldırı düzenlediği bildirildi.

İstihbarat detayının hedef alınan "düşük profilli" teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığında aktif rol oynadığının doğrulandığı vurgulanırken, "Bu operasyon sırasında 1 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir" ifadelerine yer verildi.