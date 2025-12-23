Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Sigaraya ÖTV zammı geliyor! İşte beklenen zam miktarı

Yeni yıla sayılı günler kala sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Sigara fiyatlarına yılbaşından itibaren zam gelecek. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar zam miktarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 09:35

2026 yılından itibaren Özel Tüketim Vergisi () başta olmak üzere oranları ile artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin fiyatlara doğrudan yansıtılmasıyla birçok kalemde fiyatların artması bekleniyor.

Sigaraya ÖTV zammı geliyor! İşte beklenen zam miktarı

TİRYAKİLERİ ÜZECEK HABER

Zamdan etkilenecek ürünlerden biri de sigara... Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tiryakileri üzecek haberi verdi. Dündar, yılbaşında yansıyacak ÖTV artışıyla birlikte sigara fiyatlarının zamlanacağını duyurdu.

Sigaraya ÖTV zammı geliyor! İşte beklenen zam miktarı

ÖTV oranlarının henüz netleşmediğini belirten Erol Dündar, Elips Haber'e yaptığı açıklamada zamların kesinleşmesi için resmi açıklamaların beklendiğini ifade etti.

Sigaraya ÖTV zammı geliyor! İşte beklenen zam miktarı

SİGARAYA PAKET BAŞINA 5 TL ZAM

ÖTV oranları açıklandıktan sonra daha net konuşmanın mümkün olacağını belirten Dündar, "Mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında alkollü içkilerde yüzde 15 ila 20 arasında, sigarada ise paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüketici Hakem Heyeti ödeme sınırı ve tüketiciyi korumaya yönelik para cezaları artırıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret için ezber bozan rakam! Murat Bal'dan '30 bin TL üstü' çıkışı!
ETİKETLER
#zam
#vergi
#ötv
#fiyat artışı
#Sigara Sektörü
#Tiryaki
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.