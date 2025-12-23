Menü Kapat

Editor
 | Sumru Tarhan

Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM alım sonuç sorgulama ekranı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Binlerce kişinin başvurduğu OGM personel alımında 496 sözleşmeli personel alınacak. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından OGM alım sonuç sorgulama ekranı da gündeme geldi.

Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM alım sonuç sorgulama ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 09:20

20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "-Kariyer Kapısı Kamu ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapan adaylar şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

Personel alımına başvuru yapan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken sonuç sorgulama ekranı da duyuruldu.

OGM 496 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılan başvuru sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor. Binlerce kişinin başvuru yaptığı Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli sonuçları henüz açıklanmadı. Beklentilere göre aralık ayının son haftasında sonuçların duyurulması tahmin ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM alım sonuç sorgulama ekranı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog ve 1 diyetisyen, ön lisans mezunu 1 laborant ve 2 tekniker, ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ile 135 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevlisi olmak üzere 496 personel alınacak.

Sonuçlar ise https://www.ogm.gov.tr/tr adresinden sorgulanabilecek.

Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM alım sonuç sorgulama ekranı

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz açıklanmayan Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularında bekleyiş devam ediyor. Sonuçların aralık ayının son haftasında duyurulması beklenirken Bakan Yumaklı ilanı sosyal medya hesabında, "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." açıklaması ile duyurdu.

