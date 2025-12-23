22 Aralık Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef Altın Kupa…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
İstanbul
22 Aralık 2025 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları merakla araştırılıyor. Dün akşam kuşağında Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir isimli diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yer alırken, MasterChef Altın Kupa’da heyecanlı anlar yaşandı. Birbirinden heyecanlı olaylara ev sahipliği yapan diziler gece saatlerinde sona ererken, en çok hangi yapımın izlendiği ise araştırma konusu oldu…
22 Aralık Pazartesi akşamı TRT1’de Cennetin Çocukları, Kanal D’de ise Uzak Şehir dizileri seyirciyle buluştu. Aynı saatlerde TV8’de ise MasterChef Altın Kupa’da yarışmacılar en iyi tabağı çıkartmak için ter döktü. Bir yandan yeni yapımlar televizyonda buluşurken, diğer yandan beklenen izlenme oranlarına ulaşamayan yapımların ekranlarına veda ettiği bir ortamda günün ilk saatleri itibariyle reyting sonuçları beklenmeye başlandı…
DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?
Dün akşam TRT1’de Cennetin Çocukları 15. Bölümüyle, Kanal D’de ise Uzak Şehir dizisi 43. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef All Star Altın Kupa’da yarışmacılar ilk altın önlüğü alabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Diğer yandan dün akşam sinema severler için de oldukça mutlu edecek yapımlar ekranlarda yer aldı. Show TV’de Üç Kağıtçı, ATV’de Bergen isimli yerli sinema filmleri, Star TV’de Çılgın İkili 3 isimli yabancı sinema filmi ekranlarda yer aldı.
22 ARALIK 2025 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 22 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.