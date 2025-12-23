22 Aralık Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef Altın Kupa…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1’de Cennetin Çocukları 15. Bölümüyle, Kanal D’de ise Uzak Şehir dizisi 43. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef All Star Altın Kupa’da yarışmacılar ilk altın önlüğü alabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Diğer yandan dün akşam sinema severler için de oldukça mutlu edecek yapımlar ekranlarda yer aldı. Show TV’de Üç Kağıtçı, ATV’de Bergen isimli yerli sinema filmleri, Star TV’de Çılgın İkili 3 isimli yabancı sinema filmi ekranlarda yer aldı.