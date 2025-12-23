ZTK maçları hangi kanalda? FB BJK Ziraat Türkiye Kupası hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan bu akşam oynanacak derbiyle birlikte başlıyor. Maçların yayınlanacağı kanallar ve saatler, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları ATV ve A Spor kanallarından canlı yayınlanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımların maçları ağırlıklı olarak ATV ekranlarından izleyiciyle buluşurken, diğer takımların mücadeleleri A Spor’dan canlı olarak yayınlanıyor. Bu yayın planı doğrultusunda kupa maçlarının kanal bilgileri önceden duyurulmuş durumda.

Bu akşam oynanacak karşılaşmalar arasında saat 20.30’da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi yer alıyor ve bu maç ATV’den canlı yayınlanacak. Yarın ise saat 13.00’te Iğdırspor - Aliaga FK, 15.30’da Boluspor - Fethiyespor, 18.00’de Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı ve 20.30’da Samsunspor - Eyüpspor karşılaşmaları A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı’nda oynanacak derbi mücadelesi saat 20.30’da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, ATV uydu yayını üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek.

ATV’nin uydu frekans bilgileri de açıklandı. Yayını izlemek isteyenler için frekans 12053 Mhz, symbol rate 27500, FEC 5/6 ve polarizasyon yatay olarak paylaşıldı. Ayrıca ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın sekmesi bulunuyor ve kupa maçları buradan da takip edilebiliyor.

ZTK MAÇLARI ATV VE A SPOR'DAN NASIL ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR, ŞİFRELİ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ATV ve A Spor kanallarından şifresiz olarak yayınlanıyor. ATV üzerinden yayınlanan karşılaşmalar uydu yayınıyla izlenebilirken, kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanıyor.

A Spor’dan yayınlanan ZTK maçları için de benzer bir izleme imkanı bulunuyor. Kanalın uydu frekansı 12053 Mhz, symbol rate 27500, polarizasyon yatay ve FEC 5/6 olarak açıklandı. Ayrıca A Spor, Digiturk 88, Tivibu 81, D-Smart 80 ve Kablo TV 142 ile 143. kanallar üzerinden izlenebiliyor. A Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın yapılabiliyor.