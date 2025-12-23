Asgari ücret zammı toplantısı öncesi kritik çıkış! Emin Yılmaz 'bu akşam belli olacak' diyerek rakamı açıkladı

2026 yılı asgari ücret zammı için son günlere girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez saat 18.00'de bir araya gelecek. Peki bu görüşmeden sonuç çıkacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücret zammının bu akşam gerçekleşecek üçüncü görüşmede açıklanacağını düşündüğünü belirtti. Yılmaz, Türk-iş masada olmadığı için pazarlığın daha çabuk sonuçlanacağını belirterek, TÜRK-İŞ'in taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a bildirdiğini ve dolaylı olarak masada taleplerinin yer aldığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret rakamı için de tahminde bulunan Yılmaz, "Benim tahminim en başından beri yüzde 25 zam gelmesi yönünde. Yani bu şekilde de 27.630 lira şeklinde gerçekleşecek" dedi.

İşverene brüt maliyeti yönünden konuya bakılırsa 32.506 lira olacağını anlatan Yılmaz, "İmalat sektöründe 38,601 liraya, hizmet sektöründe 39,577 liraya yükselecek. Teşvikler düştükten sonra bu şekilde olacak. Sosyal güvenlik kurumuna borcunuz varsa o zaman da maliyeti 40,250 liraya gelecek" dedi.

Yüzde 25'ten fazla zam beklemediğini belirten Yılmaz, daha yüksek açıklanmasının sıkı para politikasını bozacağı yorumları olduğunu 2026 toplu sözleşme ve kamu sözleşmesi oranlarının referans olabileceğini söyledi.

YÜZDE 30'A YÜKSELME İHTİMALİ VAR

Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TİSK Genel Kurulu'nda bahsettiği KOBİ desteği ve Orta ve Büyük ölçekli işletmelerin kapsama alınması konusu, 611 sayılı teşvikin uzatılması durumu var. Tek muallakta olan asgari ücret desteğinin olup olmayacağı. O rakam artarsa asgari ücret de artacaktır. Çünkü geçen yıl görüşmelerde belirleyici bir faktör olmuştu. Yani bence yüzde 25 oranında zam gelecek ama tüm bu göstergelerde yüzde 30'a yükselme ihtimali olabilir" dedi.



Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret güncelde aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.