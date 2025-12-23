Menü Kapat
12°
 Hüseyin Bahcivan

Stajyer maaşları 2026 ne kadar oldu? Lise, üniversite yeni stajyer maaşı kaç TL'ye çıktı?

Zamlı stajyer maaşı 2026 asgari ücretin açıklanmasının ardından gündeme geldi. 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücret açıklandı. Yapılan açıklamaya göre zamlı asgari ücret 28 bin 72 lira olarak açıklandı. Yeni rakamın belli olmasının ardından lise, üniversite stajyer maaşları da belli oldu. Çeşitli kurumlarda ve işletmelerde staj gören öğrenciler, yeni 2026 stajyer maaşı kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki stajyer maaşları 2026 ne kadar oldu, kaç TL'ye çıktı?

Stajyer maaşları 2026 ne kadar oldu? Lise, üniversite yeni stajyer maaşı kaç TL'ye çıktı?
23.12.2025
23.12.2025
maaşları ne kadar olacağı belli oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. Tespit Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sonrasında yeni yıl asgari ücret zammı yüzde 27 olarak belirlendi. Asgari ücretin belli olmasının ardından 2025 yılı içerisinde ve öğrencilerine verilen 6 bin 631,40 lira stajyer maaşı da asgari ücret zammı doğrultusunda arttı. Üniversite ve lise öğrencileri tarafından 2026 zamlı yeni stajyer maaşlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.

Stajyer maaşları 2026 ne kadar oldu? Lise, üniversite yeni stajyer maaşı kaç TL'ye çıktı?

STAJYER MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan bilgilere göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren asgari ücret net 28 bin 72 lira olarak belirlendi. Bakan Işıkhan asgari ücrete yüzde 27 yapıldığını bildirdi. Bu doğrultuda 6 bin 631 lira olan stajyer maaşları da yüzde 27 zamlanarak 8 bin 421 lira oldu.

Stajyer maaşları 2026 ne kadar oldu? Lise, üniversite yeni stajyer maaşı kaç TL'ye çıktı?

ÜNİVERSİTE, LİSE STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU 2026?

Okullardan işletmelere staj yapmak için lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücretleri asgari ücrete göre belirleniyor. Bu kapsamda 2026 asgari ücrete yapılan yüzde 27 zammın ardından stajyer maaşı 8 bin 421 lira oldu.

Stajyer maaşları 2026 ne kadar oldu? Lise, üniversite yeni stajyer maaşı kaç TL'ye çıktı?

ZAMLI STAJYER MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2026?

Üniversite ve lise öğrencilerine yeni yapılan zam ile birlikte 8 bin 421 liraya çıkan zamlı stajyer maaşları 2026 Ocak ayından itibaren ödenmeye başlanacak. Öğrencilerin ilk zamlı maaşları 2026 Ocak ayından sonra hesaplarına yatırılacak.

