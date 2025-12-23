2026 Brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2026 asgari ücret brüt, net tutar hesaplama tablosu

Kategoriler
Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında sona gelindi. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ederken bugün gerçekleşen toplantı sonrasında 2026 asgari ücret brüt ne kadar oldu belli oldu.
2025 yılında Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olurken bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşen toplantısının ardından 2026 Ocak asgari ücret brüt ücreti 33.030 TL oldu. Buna göre asgari ücret %27'lik oranda zam yapıldı.
İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısını bugün saat 18.00'de yapıldı. Milyonlarca kişinin gündeminde olan asgari ücret zammında son durum belli oldu.
Bugün yapılan açıklamaya göre 2025 yılında bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücret, 2026 yılında 28.075oldu.
01.01.2014-30.06.2014 | Net: 846,00 | Brüt: 1.071,00 | İşverene Maliyeti: 1.247,72
01.07.2014-31.12.2014 | Net: 891,03 | Brüt: 1.134,00 | İşverene Maliyeti: 1.332,40
01.01.2015-30.06.2015 | Net: 949,07 | Brüt: 1.201,50 | İşverene Maliyeti: 1.411,76
01.07.2015-31.12.2015 | Net: 1.000,54 | Brüt: 1.273,50 | İşverene Maliyeti: 1.496,36
01.01.2016-31.12.2016 | Net: 1.300,99 | Brüt: 1.647,00 | İşverene Maliyeti: 1.935,23
01.01.2017-31.12.2017 | Net: 1.404,06 | Brüt: 1.777,50 | İşverene Maliyeti: 2.088,56
01.01.2018-31.12.2018 | Net: 1.603,12 | Brüt: 2.029,50 | İşverene Maliyeti: 2.384,66
01.01.2019-31.12.2019 | Net: 2.020,90 | Brüt: 2.558,40 | İşverene Maliyeti: 3.006,12
01.01.2020-31.12.2020 | Net: 2.324,71 | Brüt: 2.943,00 | İşverene Maliyeti: 3.458,03
01.01.2021-31.12.2021 | Net: 2.825,90 | Brüt: 3.577,50 | İşverene Maliyeti: 4.203,56
01.01.2022-30.06.2022 | Net: 4.253,40 | Brüt: 5.004,00 | İşverene Maliyeti: 5.879,70
01.07.2022-31.12.2022 | Net: 5.500,35 | Brüt: 6.471,00 | İşverene Maliyeti: 7.603,43
01.01.2023-30.06.2023 | Net: 8.506,80 | Brüt: 10.008,00 | İşverene Maliyeti: 11.759,40
01.07.2023-31.12.2023 | Net: 11.402,32 | Brüt: 13.414,50 | İşverene Maliyeti: 15.762,04
01.01.2024-31.12.2024 | Net: 17.002,12 | Brüt: 20.002,50 | İşverene Maliyeti: 23.502,94
01.01.2025-31.12.2025 | Net: 22.104,67 | Brüt: 26.005,50 | İşverene Maliyeti: 30.881,53 (5510 S.K. 4 Puan)
2017 asgari ücret (net): 1.404 TL
2018 asgari ücret (net): 1.603 TL
2019 asgari ücret (net): 2.020 TL
2020 asgari ücret (net): 2.324 TL
2021 asgari ücret (net): 2.825 TL
2022 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 4.253 TL
2022 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 5.500 TL
2023 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 8.506 TL
2023 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 11.402 TL
2024 asgari ücret (net): 17.002 TL