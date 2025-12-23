Menü Kapat
Hava Durumu

Ekonomi

Editor
 Sumru Tarhan

2026 Brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2026 asgari ücret brüt, net tutar hesaplama tablosu

2026 yılı asgari ücret brüt ve net tutarı belli oldu. Bugün 18.00'de gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından 2026 yılında uygulanacak olan zam oranı da duyuruldu. Güncel olarak asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak hesaplara geçerken bugün yapılan açıklama ile beraber 2026 brüt asgari ücret ve net ücret tutarı netleşti.

2026 Brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2026 asgari ücret brüt, net tutar hesaplama tablosu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 18:42

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren zammında sona gelindi. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ederken bugün gerçekleşen toplantı sonrasında asgari ücret brüt ne kadar oldu belli oldu.

2026 BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU SON DAKİKA?

2025 yılında Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir için 30 bin 621 lira 48 kuruş olurken bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşen toplantısının ardından 2026 Ocak asgari ücret brüt ücreti 33.030 TL oldu. Buna göre asgari ücret %27'lik oranda yapıldı.

2026 Brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2026 asgari ücret brüt, net tutar hesaplama tablosu

2026 ASGARİ ÜCRET NET NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü ve son toplantısını bugün saat 18.00'de yapıldı. Milyonlarca kişinin gündeminde olan asgari ücret zammında son durum belli oldu.

Bugün yapılan açıklamaya göre 2025 yılında bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücret, 2026 yılında 28.075oldu.

2026 Brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2026 asgari ücret brüt, net tutar hesaplama tablosu

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET BRÜT VE NET TUTARLARI

01.01.2014-30.06.2014 | Net: 846,00 | Brüt: 1.071,00 | İşverene Maliyeti: 1.247,72
01.07.2014-31.12.2014 | Net: 891,03 | Brüt: 1.134,00 | İşverene Maliyeti: 1.332,40
01.01.2015-30.06.2015 | Net: 949,07 | Brüt: 1.201,50 | İşverene Maliyeti: 1.411,76
01.07.2015-31.12.2015 | Net: 1.000,54 | Brüt: 1.273,50 | İşverene Maliyeti: 1.496,36
01.01.2016-31.12.2016 | Net: 1.300,99 | Brüt: 1.647,00 | İşverene Maliyeti: 1.935,23

2026 Brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2026 asgari ücret brüt, net tutar hesaplama tablosu

01.01.2017-31.12.2017 | Net: 1.404,06 | Brüt: 1.777,50 | İşverene Maliyeti: 2.088,56
01.01.2018-31.12.2018 | Net: 1.603,12 | Brüt: 2.029,50 | İşverene Maliyeti: 2.384,66
01.01.2019-31.12.2019 | Net: 2.020,90 | Brüt: 2.558,40 | İşverene Maliyeti: 3.006,12
01.01.2020-31.12.2020 | Net: 2.324,71 | Brüt: 2.943,00 | İşverene Maliyeti: 3.458,03
01.01.2021-31.12.2021 | Net: 2.825,90 | Brüt: 3.577,50 | İşverene Maliyeti: 4.203,56
01.01.2022-30.06.2022 | Net: 4.253,40 | Brüt: 5.004,00 | İşverene Maliyeti: 5.879,70
01.07.2022-31.12.2022 | Net: 5.500,35 | Brüt: 6.471,00 | İşverene Maliyeti: 7.603,43
01.01.2023-30.06.2023 | Net: 8.506,80 | Brüt: 10.008,00 | İşverene Maliyeti: 11.759,40
01.07.2023-31.12.2023 | Net: 11.402,32 | Brüt: 13.414,50 | İşverene Maliyeti: 15.762,04
01.01.2024-31.12.2024 | Net: 17.002,12 | Brüt: 20.002,50 | İşverene Maliyeti: 23.502,94
01.01.2025-31.12.2025 | Net: 22.104,67 | Brüt: 26.005,50 | İşverene Maliyeti: 30.881,53 (5510 S.K. 4 Puan)

2026 Brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2026 asgari ücret brüt, net tutar hesaplama tablosu

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TUTARI

2017 asgari ücret (net): 1.404 TL
2018 asgari ücret (net): 1.603 TL
2019 asgari ücret (net): 2.020 TL
2020 asgari ücret (net): 2.324 TL
2021 asgari ücret (net): 2.825 TL
2022 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 4.253 TL
2022 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 5.500 TL
2023 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 8.506 TL
2023 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 11.402 TL
2024 asgari ücret (net): 17.002 TL

