SSK, Bağ-Kur emekli maaşları 2026 ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplaması yapıldı

En düşük emekli maaşı, geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan artışla birlikte 16 bin 881 liraya yükselmişti. Emekli zammı, kök maaşlara yapılacağından yeni yapılacak düzenlemeyle en düşük emekli maaşları artırılacak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 olarak güncelledi. 6 aylık enflasyon için Ocak ayının ilk haftası bekleniyor. Memur emeklilerinin maaşlarına enflasyonun yanı sıra toplu sözleşme zammı da yansıtılacak. Asgari ücret zammı sonrası gözler SSK, Bağ-Kur emekli zammına çevrildi. Peki 4A, 4B,4C emekli maaşları yüzde kaç zamlanacak? İşte, emekliler için yapılan kritik hesaplama…

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLACAK?

4A,4B ve 4C emeklilerinin alacağı zam oranları henüz belli olmadı. Aralık ayı enflasyon rakamı açıklandıktan sonra kesin zam oranları hesaplanacak. 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından enflasyon açıklanacak ve milyonlarca memur-emeklinin alacağı zam oranları kesilecek.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30-33 arasında güncelledi. 5 aylık veriye göre ise emeklilere şimdiden yüzde 11.21 oranında zam yapılması keslnleşti. Beklentiye göre ise emeklilerin zam oranının yüzde 12 seviyelerinde olması bekleniyor. 5 aylık enflasyona göre hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI

En düşük emekli maaşı olan 16 bin 880 liraya yüzde 11,21 zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.

17 bin lira maaş alan emekliye yüzde 11,21 zam olması durumunda 18 bin 905 lira maaşı olacak.

18 bin lira emekli aylığı alana ise yüzde 11,21 zam yapılması halinde ise maaşı 20 bin 17 liraya yükselecek.

19 bin lira emeklisi olana ise yüzde 11,21 zam durumunda maaşı 21 bin 129 lira olacak.

20 bin lira emekli maaşı olanlara ise yüzde 11,21 zam gelmesi halinde maaşı 22 bin 242 liraya ulaşacak.

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Emeklilere ve memurlara yeni yılda seyyanen zam gündemde yer almıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş açıklamasında “ Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme.” dedi. Mevcut izlenimde toplu sözleşmede ne varsa memur ve emekliye o oranın verileceğine vurgu yapan İsa Karakaş “ İlave tek kuruş bir iyileştirme bile ufukta görünmüyor.” dedi.