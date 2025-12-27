Amasya'da şaşırtan olay: 60 yaşında hamile olduğunu sandı, gerçeği öğrenince şoke oldu!

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hanım Doğan, son dönemde karnında meydana gelen aşırı şişkinlik ve büyüme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dışarıdan bakıldığında hamilelik görüntüsünü andıran bu durumun altında yatan gerçek, hastanede yapılan detaylı kontrollerle ortaya çıktı. Doktorlar, kadının karın boşluğunu tamamen saran devasa bir kitle tespit ederek acil ameliyat kararı aldı.

OPERASYON SONRASI HAFİFLEYEN HAYAT

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ile ekibinin gerçekleştirdiği titiz operasyon neticesinde, Doğan’ın vücudundan tam 6 kilogram ağırlığında bir kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Hanım Doğan, yaşadığı süreci anlatırken herhangi bir ağrı hissetmediğini, yalnızca karnındaki açıklanamayan büyüme nedeniyle hastaneye başvurduğunu ifade etti. Operasyonun ardından rahat bir nefes alan yaşlı kadın, kendisini çok daha hafif ve sağlıklı hissettiğini belirtti.

UZMANLARDAN "SİNSİ TEHLİKE" UYARISI

Uzmanlar ise bu vaka üzerinden hayati bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, "Yumurtalık kistleri karın boşluğunda büyüdükleri için geç fark edilir. Biz buna ‘sinsi tehlike' diyoruz. Hastamız şanslıydı. Bütün vücuda yayılmamış bir tümörle karşılaştık. Erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu.