İsrail'in kararı Trump'ın kafasını karıştırdı: "Somaliland'ın ne olduğunu bilen var mı?"

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post’a verdiği röportajda, katliamcı İsrail yönetiminin Somali’nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland’ı “ülke” olarak tanıma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Somaliland'ı tanıyıp tanımayacağı sorusuna, "Hayır. Bunu inceleyeceğiz. Ben birçok şeyi inceliyorum ve her zaman harika kararlar alıyorum ve bunlar doğru çıkıyor. Somaliland'ın gerçekten ne olduğunu bilen var mı?" ifadelerine yer verdi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 29 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceği görüşmede, Gazze’deki ateşkesin ve Birleşmiş Milletler onaylı çerçeve doğrultusunda sürdürülen yeniden yapılanma çalışmalarının öncelikli gündem maddeleri olacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, cuma günü Somaliland'ın Somali'den ayrılmasını resmen tanıyan ilk ülke olmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland'ın sözde lideri Abdurrahman Muhammed Abdullah'a, "Başkan Trump'a İbrahim Anlaşmalarına katılma isteğinizi ve arzunuzu ileteceğim" demişti.

Aden Körfezi'nde stratejik bir konuma sahip olan ve kendi para birimi, pasaportu ve ordusu bulunan Somaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş, ancak herhangi bir ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

"İSRAİL'İN STRATEJİK AÇIDAN MÜTTEFİKLERE İHTİYACI VAR"

İsrail medyası, Tel Aviv'in Somaliland'ı tanımasının arkasında bölgesel güvenlik çıkarlarının olabileceğini belirtti. İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü geçtiğimiz ay yayınladığı raporda, "İsrail'in Kızıldeniz bölgesinde birçok stratejik nedenden dolayı müttefiklere ihtiyacı var. Bunlar arasında Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail ile çatışan İran destekli Yemenli Husilere karşı gelecek dönemdeki bir harekat ihtimali de bulunuyor" ifadeleri kullanılmıştı.