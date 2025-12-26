Menü Kapat
Editor
Editor
 Onur Kaya

ABD'den Nijerya'daki DEAŞ hedeflerine operasyon! Trump duyurdu: Teröristler bedelini ödedi

ABD Başkanı Trump, daha önce Hristiyanlara yönelik katliam uyguladığı gerekçesiyle hedef Nijerya'da operasyon düzenlediklerini duyurdu. Ülkedeki DEAŞ hedeflerinin kusursuz saldırıyla vurulduğunu belirten Trump, "Teröristler bedelini ödedi. Hristiyanları öldürmeye devam ederlerse daha fazlasını yapacağız" diyerek gözdağı verdi.

ABD'den Nijerya'daki DEAŞ hedeflerine operasyon! Trump duyurdu: Teröristler bedelini ödedi
Başkanı , Nijerya'nın kuzeybatısında örgütü ile bağlantılı hedeflere karşı düzenlendiğini duyurdu.

"BEDELİ BU GECE ÖDENDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, saldırı emrini başkomutan olarak kendisinin verdiğini belirterek, "Daha önce bu teröristleri, Hristiyanlara yönelik katliamları durdurmadıkları takdirde bunun bedelini ağır şekilde ödeyecekleri konusunda uyarmıştım. Bu gece, o bedel ödendi" ifadelerini kullandı.

ABD'den Nijerya'daki DEAŞ hedeflerine operasyon! Trump duyurdu: Teröristler bedelini ödedi

TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Savaş Bakanlığı) koordine ettiği operasyon kapsamında çok sayıda kusursuz saldırının başarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Trump, saldırıda teröristlerin öldürüldüğünü kaydetti.

ABD'den Nijerya'daki DEAŞ hedeflerine operasyon! Trump duyurdu: Teröristler bedelini ödedi

TERÖRİSTLERE GÖZDAĞI: DAHA FAZLASI OLUR

Trump, radikal terörizmin gelişmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, 'Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde' bu saldırıların daha fazlasının olacağı uyarısında bulundu.

ABD'den Nijerya'daki DEAŞ hedeflerine operasyon! Trump duyurdu: Teröristler bedelini ödedi

HRİSTİYAN KATLİAMI NEDENİYLE HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle 'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu da (ECOWAS), terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını açıklamıştı.

