Dolar ve euro günü yükselişle açtı! İşte 26 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Haftanın son işlem gününü dolar da euro da yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 26 Aralık 2025 güncel fiyatlar...