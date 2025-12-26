Dolar ve euro günü yükselişle açtı! İşte 26 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Haftanın son işlem gününü dolar da euro da yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 26 Aralık 2025 güncel fiyatlar...
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar alış fiyatı: 42,8488
Dolar satış fiyatı: 42,8705
EURO NE KADAR OLDU?
Euro alış fiyatı: 50,4541
Euro satış fiyatı: 50,9852