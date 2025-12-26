Şanlıurfa'da can pazarı! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Viranşehir Karayolu’nun Şekerli Mahallesi yakınlarında bulunan "Hemo" Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Siverek yönüne seyir halinde olan Ramazan B. (61) idaresindeki 34 END 519 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan C. (38) yönetimindeki 14 AH 087 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Ramazan B. ve Ercan C. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ali T. (36), Abdülkadir C. (6), Emine C. (39), Ramazan C. (31) ve Cansu C. (5) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 5 yaşındaki Cansu C. ile sürücü Ercan C.’nin durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer 5 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.