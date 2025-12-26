Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Şanlıurfa'da can pazarı! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şanlıurfa'da can pazarı! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 06:19
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 06:19

’nın ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
, Siverek-Viranşehir Karayolu’nun Şekerli Mahallesi yakınlarında bulunan "Hemo" Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Siverek yönüne seyir halinde olan Ramazan B. (61) idaresindeki 34 END 519 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan C. (38) yönetimindeki 14 AH 087 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Ramazan B. ve Ercan C. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ali T. (36), Abdülkadir C. (6), Emine C. (39), Ramazan C. (31) ve Cansu C. (5) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 5 yaşındaki Cansu C. ile sürücü Ercan C.’nin durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer 5 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#kaza
#trafik kazası
#şanlıurfa
#siverek
#Ağır Yaralılar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.