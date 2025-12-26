Menü Kapat
Hava Durumu
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Şiddetli kar yağışı geliyor: Günlerce lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçecek. İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise yağışlar kar şeklinde olacak. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetlenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Aralık Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, birçok il için sağanak ve uyarısında bulunuldu. 'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), , ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak etkisini arttıracak. İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise kar yağışı kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede yer yer 10 derece birden düşüşe geçecek.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Şiddetli kar yağışı geliyor: Günlerce lapa lapa yağacak

KAR YAĞIŞI YAYILIYOR

Öte yandan Meteoroloji 5 günlük raporda da kar yağışı beklenen illeri uyardı. Bugün, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Şiddetli kar yağışı geliyor: Günlerce lapa lapa yağacak

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Yağışlar cumartesi günü ise daha da şiddetlenecek. Balıkesir, Bursa, Bilecik, Burdur, Uşak, Düzce, Zonguldak, Samsun, Karabük, Bolu, Ankara, Kırıkkale ve çok sayıda il için alarm verildi. Pazartesi günü için ise İstanbul dahil birçok ilde kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Şiddetli kar yağışı geliyor: Günlerce lapa lapa yağacak
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Şiddetli kar yağışı geliyor: Günlerce lapa lapa yağacak

26 ARALIK 2025 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile ilk saatlerde Tekirdağ çevreleri yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Denizli hariç) bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in (Mersin hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin (batısında hafif olmak üzere) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri ile gece saatlerinden itibaren genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

