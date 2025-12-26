Menü Kapat
 Fuat İğci

Erden Timur kimdir, neden gözaltına alındı? Erden Timur kaç yaşında, aslen nereli?

Futbolda bahis soruşturması kapsamında bir dönem Galatasaray’da yöneticilik yapan Erden Timur gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında 14 futbolcu ve 29 şüpheli yer alıyor. Gözaltına alınan isimler arasında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Can İmamoğulları gibi tanınan isimler yer alıyor. Mersin doğumlu olan iş insanı Erden Timur, 2010 yılında kurduğu firmayla gayrimenkul sektörüne ilk adımlarını atmıştı. Huku Fakültesi’ni 2015 yılında tamamlayan Timur, ardından ekonomi eğitimi almıştı. Peki Erden Timur kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, Erden Timur’un kariyeri…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
09:17
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
09:17

’da önemli transferlerde imzası bulunan , futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Masak’tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve başkaca şüphelilerden ele geçirilen dijital eşyaların incelenmesi sonucunda kararlarının alındığı ifade edildi. Açıklamanın devamında ise geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik yapan Erden Timur’un banka hesaplarının incelenmesi neticesinde birbiriyle bağlantılı şüpheli işlemler yer aldığı aktarıldı. Peki Erden Timur kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, Erden Timur’un hayatı…

ERDEN TİMUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “ Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

ERDEN TİMUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Erden Timur, Timur, 1982’de Mersin’de doğdu. Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamlayan Timur, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu. Ardından London School of Economics’te Ekonomi eğitimi aldı.

Ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanı arasında yer aldı.

ERDEN TİMUR’UN GALATASARAY KARİYERİ

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.

#galatasaray
#bundesliga 2
#transfer
#erden timur
#gözaltı
#Bahis Soruşturması
#Spor
