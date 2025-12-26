Bolu’da otomobil alev alev yandı!

Bolu’da Aşağı Soku Mahallesi’nde Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hızla müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle otomobil, ağır hasar aldı.