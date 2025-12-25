Siyasi parti ilçe başkanından kasiyere tehdit anı kamerada!

İzmir-Aydın karayolu üzerinde Selçuk girişinde yer alan bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda, Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan, markette görev yapan kasiyere yönelik olarak, "Ne gülüyorsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Kerem Gülkoparan bir araştırın. Mesai çıkışı seni bekleyeceğim. O gözlükleri sana lens yapmazsam benim adım Kerem Gülkoparan değil. İsmimi iyi ezberle. Ben Zafer Partisi ilçe başkanıyım" şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandı. Tahdit anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkiyle karşılandı.