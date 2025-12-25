Menü Kapat
13°
İntihar mesajı yollayıp sırra kadem bastı! Kocası alkollü halde bulunan kadın sinir krizi geçirdi

İstanbul Avcılar'da eşine intihar mesajı yollayan adam ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine intikal eden ekipler şahsın sahilde bulunan kayalıklarda alkol aldığını tespit etti. Eşini alkollü gören kadın ise sinir krizi geçirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 12:49

Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi sahilde meydana gelen olayda, S.C. isimli erkek şahıs sorun yaşadığı eşine mesajı atarak sırra kadem bastı. Mesaj üzerine kadın panikle durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsın sahilde bulunan kayalıklarda aldığını tespit etti.

İntihar mesajı yollayıp sırra kadem bastı! Kocası alkollü halde bulunan kadın sinir krizi geçirdi

"AYIP YA, BERDUŞ MUSUN SEN"

Eşinden gelen intihar mesajının ardından panikleyerek sahile gelen kadın, eşinin sarhoş olduğunu ve alkol almaya devam ettiğini görünce sinir krizi geçirerek, "Ayıp ya, berduş musun sen. Lütfen yapma" dedi. Olay yerinde bir süre tartışan çift, barışarak olay yerinden ayrıldı.

