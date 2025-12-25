İntihar mesajı yollayıp sırra kadem bastı! Kocası alkollü halde bulunan kadın sinir krizi geçirdi

Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi sahilde meydana gelen olayda, S.C. isimli erkek şahıs sorun yaşadığı eşine intihar mesajı atarak sırra kadem bastı. Mesaj üzerine kadın panikle durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsın sahilde bulunan kayalıklarda alkol aldığını tespit etti.

"AYIP YA, BERDUŞ MUSUN SEN"

Eşinden gelen intihar mesajının ardından panikleyerek sahile gelen kadın, eşinin sarhoş olduğunu ve alkol almaya devam ettiğini görünce sinir krizi geçirerek, "Ayıp ya, berduş musun sen. Lütfen yapma" dedi. Olay yerinde bir süre tartışan çift, barışarak olay yerinden ayrıldı.