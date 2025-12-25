Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin yeni yıl dileği: O ölsün!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden şiddetli çatışmalar arasında çektiği video ile yeni yıl mesajını verdi. Zelenskiy'nin yeni yıl dileği ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ölmesiydi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 12:42

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, her yıl yaptığı gibi Noel konuşmasını gerçekleştirdi. Sosyal medya platformu X'ten çektiği videoyu yayımlayan Zelenskiy, yeni yıl dileği olarak Devlet Başkanı Vladimir 'in ölmesini istedi.

''Mutlu Noeller!'' başlığıyla paylaşılan videoda Zelenskiy, "Bugün hepimiz tek bir hayali paylaşıyoruz. Ve hep birlikte tek bir dilek tutuyoruz. O (Putin) ölsün!'' dedi. Ukrayna lideri, Rus lider Putin'in yok olmasını istemesinin yanı sıra Ukrayna için da istedi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin yeni yıl dileği: O ölsün!

ZELENSKİY'DEN BİRLİK MESAJI

Ukrayna lideri, konuşmasının bir başka bölümünde, herkesin kendi evinde ve huzur içinde bayramı kutlaması gerektiğini söyledi. Zelenskiy, halkın 4 yıldır bağımsızlık için mücadele verdiğini ifade etti ve Ukrayna halkının topraklarını, ailelerini, evlerini ve huzurlarını savunduğunu vurguladı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin yeni yıl dileği: O ölsün!

Birçok Ukraynalının bayramı evinde karşılayamayacağını kaydeden Zelenskiy, "Rusya, bize getirdiği tüm sıkıntılara rağmen en önemli şeyi işgal edemiyor veya bombalayamıyor. Bu bizim Ukraynalı kalbimizdir, birbirimize olan inancımız ve birliğimizdir." ifadesini kullandı.

''UKRAYNA İÇİN BARIŞ DİLİYORUZ''

Zelenskiy, Rus ordusunun bayramdan önce de füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini ifade ederek, "Ukrayna için barış diliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin yeni yıl dileği: O ölsün!

Öte yandan Zelenskiy'nin bu sözleri, Rusya ile olan çatışmayı sona erdirmek amacıyla yaptığı uzlaşmacı teklifin ardından geldi. Florida'daki ABD yetkilileriyle yürütülen uzun soluklu barış planı müzakerelerini hızlandırmak amacıyla ülkesinin doğusunda askerden arındırılmış bir bölge oluşturulmasını önerdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zelenskiy 20 maddelik barış planını açıkladı! Gözler Rusya'ya çevrildi
Rusya Tu-95m bombardıman uçaklarını havalandırdı! Bölgede tansiyon yüksek
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#putin
#barış
#çatışma
#Zelenski
#Noel
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.