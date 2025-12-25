Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin yeni yıl dileği: O ölsün!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, her yıl yaptığı gibi Noel konuşmasını gerçekleştirdi. Sosyal medya platformu X'ten çektiği videoyu yayımlayan Zelenskiy, yeni yıl dileği olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ölmesini istedi.

''Mutlu Noeller!'' başlığıyla paylaşılan videoda Zelenskiy, "Bugün hepimiz tek bir hayali paylaşıyoruz. Ve hep birlikte tek bir dilek tutuyoruz. O (Putin) ölsün!'' dedi. Ukrayna lideri, Rus lider Putin'in yok olmasını istemesinin yanı sıra Ukrayna için barış da istedi.

ZELENSKİY'DEN BİRLİK MESAJI

Ukrayna lideri, konuşmasının bir başka bölümünde, herkesin kendi evinde ve huzur içinde bayramı kutlaması gerektiğini söyledi. Zelenskiy, halkın 4 yıldır bağımsızlık için mücadele verdiğini ifade etti ve Ukrayna halkının topraklarını, ailelerini, evlerini ve huzurlarını savunduğunu vurguladı.

Birçok Ukraynalının bayramı evinde karşılayamayacağını kaydeden Zelenskiy, "Rusya, bize getirdiği tüm sıkıntılara rağmen en önemli şeyi işgal edemiyor veya bombalayamıyor. Bu bizim Ukraynalı kalbimizdir, birbirimize olan inancımız ve birliğimizdir." ifadesini kullandı.

''UKRAYNA İÇİN BARIŞ DİLİYORUZ''

Zelenskiy, Rus ordusunun bayramdan önce de füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini ifade ederek, "Ukrayna için barış diliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Zelenskiy'nin bu sözleri, Rusya ile olan çatışmayı sona erdirmek amacıyla yaptığı uzlaşmacı teklifin ardından geldi. Florida'daki ABD yetkilileriyle yürütülen uzun soluklu barış planı müzakerelerini hızlandırmak amacıyla ülkesinin doğusunda askerden arındırılmış bir bölge oluşturulmasını önerdi.