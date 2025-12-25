Rusya Tu-95m bombardıman uçaklarını havalandırdı! Bölgede tansiyon yüksek

Rusya'dan Avrupa Birliği'ni (AB) endişelendiren bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus yapımı Tu-95m tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının Barents Denizi ve Norveç Denizi üzerinde uçuş yaptığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu uçuşun planlı olduğu kaydedilirken, "Rotanın bazı aşamalarında yabancı ülkelerden savaş uçakları da eşlik etti" denildi.

Açıklamada Rusya'nın uluslararası yasaları ihlal etmediğini ve bu tarz uçuşların başka bölgelerde de yapıldığını aktardı.

JAPONYA'DAN KINAMA GELMİŞTİ

Bu ayın başında Güney Kore ve Japonya, Rusya ve Çin'e ait askeri savaş uçaklarının bölge üzerinde uçuş yapmasını eleştirmişti.

Tokyo hükümeti, iki Rus Tu-95 bombardıman uçağının Japon Denizi üzerinde Çin yapımı H-6 bombardıman uçağıyla birlikte uçtuğunu duyurmuş ve bu hamleyi kınamıştı.