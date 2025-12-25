Banka borçları olan şirketler için yapılandırma süresi uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Karara göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 32’nci maddesinin uygulanma süresi, 28/12/2025 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatıldı. Söz konusu madde, finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esasları düzenliyor.