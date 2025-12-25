Banka borçları olan şirketler için yapılandırma süresi uzatıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kategoriler
Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla birlikte , bankalara borcu olan firmalar için finansal yeniden yapılandırma uygulamasının süresi 2 yıl daha uzatıldı.
Karara göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 32’nci maddesinin uygulanma süresi, 28/12/2025 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatıldı. Söz konusu madde, finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
Bankacılık Kanunu’nda yer alan geçici 32’nci madde, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisi bulunan borçluların, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve istihdama katkı sağlamaya devam edebilmeleri amacıyla yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilmelerine imkân tanıyor.
KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
Düzenlemeye göre, haklarında iflas kararı bulunan borçlular hariç, çerçeve sözleşmesine imza atmış kuruluşlara borcu olan tüm ticari işletmeler finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunabiliyor.
HANGİ DURUMLARI KAPSIYOR?
SÜREÇ NE ŞEKİLDE İŞLEYECEK?
Finansal yeniden yapılandırma kapsamında;
Kredi borçlarının vadelerinin uzatılması,
Kredilerin yenilenmesi,
İlave yeni kredi verilmesi,
Vergi avantajları,
Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr paylarının indirilebilmesi veya bunlardan vazgeçilmesi,
Alacakların kısmen veya tamamen iştirake çevrilebilmesi,
Devir, temlik, tasfiye veya bilanço dışına çıkarma gibi işlemler yer alıyor.