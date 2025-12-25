En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

Kategoriler
2026 yılında geçerli olacak zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Brüt asgari ücret 33 bin 30 liraya yükseldi. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam sonrası gözler memur zammı için yapılacak artışlara çevrildi. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar....
Memur zammında son viraja girilirken, milyonların gözü açıklanacak rakama kilitlendi.
Altı aylık enflasyon farkının netleşmesine günler kala, maaşlara yansıyacak artış kalem kalem yeniden hesaplanıyor. Toplu sözleşme zammı ve 1.000 liralık seyyanen artışın da eklenmesiyle polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları belli olacak Peki en düşük memur maaşının kaç TL'ye çıkacak.
ENFLASYON GERİLEDİ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2,55 olarak gerçekleşti. Kasım ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 aylık %0,87 arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü.
Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. Kasım ayında aylık enflasyon son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Aylıkta yüzde 0,87 olan TÜFE yıllıkta yüzde 31.07 oldu.
MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı
SEYYANEN ZAM
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon rakamlarının toplamından oluşan bir zam alıyor. Bu yıl memur zammına 1000 liralık seyyanen zam eklenecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN HANGİ RAKAM ÖNE ÇIKIYOR
Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; öte yandan 1000 liralık taban aylığın hesaba katılmadığı senaryoda şu hesaplamalar yapılıyor:
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)
MEMUR (Üniversite Mezunu)
UZMAN ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
BAŞKOMİSER
POLİS MEMURU
UZMAN DOKTOR
HEMŞİRE (Üniversite Mezunu)
MÜHENDİS
TEKNİSYEN (Lise Mezunu)
PROFESÖR
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
VAİZ
AVUKAT
“Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan maaşları alınmıştır.”