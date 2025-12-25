Menü Kapat
Hava Durumu
13°
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

Aralık 25, 2025 10:12
1
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

2026 yılında geçerli olacak zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Brüt asgari ücret 33 bin 30 liraya yükseldi. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam sonrası gözler memur zammı için yapılacak artışlara çevrildi. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar....

2
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

Memur zammında son viraja girilirken, milyonların gözü açıklanacak rakama kilitlendi. 

Altı aylık enflasyon farkının netleşmesine günler kala, maaşlara yansıyacak artış kalem kalem yeniden hesaplanıyor. Toplu sözleşme zammı ve 1.000 liralık seyyanen artışın da eklenmesiyle polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları belli olacak Peki en düşük memur maaşının kaç TL'ye çıkacak. 

3
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

ENFLASYON GERİLEDİ 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2,55 olarak gerçekleşti. Kasım ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 aylık %0,87 arttı.

4
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü.

5
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. Kasım ayında aylık enflasyon son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Aylıkta yüzde 0,87 olan TÜFE yıllıkta yüzde 31.07 oldu.

6
memur zammı

MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı

  • Toplam enflasyon: %11.21
  • 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5,91
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57

7
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

SEYYANEN ZAM 

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon rakamlarının toplamından oluşan bir zam alıyor. Bu yıl memur zammına 1000 liralık seyyanen zam eklenecek.

 

8
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN HANGİ RAKAM ÖNE ÇIKIYOR 

Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

9
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; öte yandan 1000 liralık taban aylığın hesaba katılmadığı senaryoda şu hesaplamalar yapılıyor:

  • Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,50 gelmesi halinde bekar bir memur için ödenen en düşük maaş olan 46.709 TL, yüzde 18,16 ile 55.191 TL'ye yükseliyor.
  • Aralık ayında enflasyonun yüzde 1 gelmesi tahmini gerçekleşirse zam oranı % 18,74, zamlı maaş ise 55 bin 462 TL olacak.
  • Aralık ayı enflasyonu % 1,5 olarak açıklanırsa zam oranı 19,33, zamlı maaş 55.738 TL olacak.

 


 

10
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

2026 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI HESAPLAMASI 

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)

  • Derece: 1/4
  • 2025 Ocak: 76.659,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 91.101,56 TL
  • İlave 1.000 TL: 92.101,56 TL

MEMUR (Üniversite Mezunu)

  • Derece: 9/1
  • 2025 Ocak: 52.617,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 62.530,04 TL
  • İlave 1.000 TL: 63.530,04 TL

UZMAN ÖĞRETMEN

  • Derece: 1/4
  • 2025 Ocak: 67.766,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 80.533,11 TL
  • İlave 1.000 TL: 81.533,11 TL

ÖĞRETMEN

  • Derece: 1/4
  • 2025 Ocak: 61.146,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 72.665,91 TL
  • İlave 1.000 TL: 73.665,91 TL

BAŞKOMİSER

  • Derece: 3/1
  • 2025 Ocak: 74.490,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 88.523,92 TL
  • İlave 1.000 TL: 89.523,92 TL

POLİS MEMURU

  • Derece: 8/1
  • 2025 Ocak: 68.084,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 80.911,03 TL
  • İlave 1.000 TL: 81.911,03 TL

 

11
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

UZMAN DOKTOR

  • Derece: 1/4
  • 2025 Ocak: 126.119,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 149.879,82 TL
  • İlave 1.000 TL: 150.879,82 TL

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu)

  • Derece: 5/1
  • 2025 Ocak: 61.759,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 73.394,40 TL
  • İlave 1.000 TL: 74.394,40 TL

MÜHENDİS

  • Derece: 1/4
  • 2025 Ocak: 78.200,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 92.932,88 TL
  • İlave 1.000 TL: 93.932,88 TL

TEKNİSYEN (Lise Mezunu)

  • Derece: 11/1
  • 2025 Ocak: 54.547,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 64.823,65 TL
  • İlave 1.000 TL: 65.823,65 TL

PROFESÖR

  • Derece: 1/4
  • 2025 Ocak: 111.348,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 132.325,96 TL
  • İlave 1.000 TL: 133.325,96 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  • Derece: 7/1
  • 2025 Ocak: 73.792,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 87.694,41 TL
  • İlave 1.000 TL: 88.694,41 TL

VAİZ

  • Derece: 1/4
  • 2025 Ocak: 63.916,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 75.957,77 TL
  • İlave 1.000 TL: 76.957,77 TL

AVUKAT

  • Derece: 1/4
  • 2025 Ocak: 73.515,00 TL
  • Memur Zammı (%18,84): 87.365,23 TL
  • İlave 1.000 TL: 88.365,23 TL

“Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan maaşları alınmıştır.”

TGRT Haber
