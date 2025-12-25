En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki en net rakam belli oldu

2026 yılında geçerli olacak zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Brüt asgari ücret 33 bin 30 liraya yükseldi. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam sonrası gözler memur zammı için yapılacak artışlara çevrildi. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar....